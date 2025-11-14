ТЦК не приїде? У Мінцифри пояснили, чи може насправді "Дія" відстежувати українців

Як "Дія" підвищує цифрову грамотність українців

"Ми працюємо над цифровою грамотністю, це - окремий трек", - повідомила експерт.

Вона нагадала, що для цього навіть є спеціальний портал "Дія. Освіта", де містяться різноманітні серіали й тренінги, які "дозволяють підвищувати цифрову грамотність".

"Але дійсно є люди, які не вірять в технологічний прогрес. Якщо сказати м'яко, вони відмовляються навіть від ідентифікаційних номерів, щоб нібито їх не можна було швидко ідентифікувати", - поділилась Коваль.

Проте насправді, за її словами, "це тільки погіршує для них можливості".

Що відомо про роботу "Дії" з різними реєстрами

Заступниця міністра повідомила, що "кожен громадянин є в реєстрі".

"Бо в людини є паспорт, як мінімум, якісь інші документи. Багато людей думає, що цього немає. І нібито якщо завантажити "Дію", тоді десь ці записи створяться, а не навпаки", - розповіла вона.

Тим часом в реальності "Дія" тільки підтягує для зручності самої людини все те, що вже й так є - у різних реєстрах".

"Дія" створена лише для спрощення життя українців. Це - її основна мета. І щоб було зручно взаємодіяти з державою", - наголосила Коваль.

Чому "Дія" лякає декого з військовозобов'язаних

Спеціаліст повідомила, що "Дія" не відслідковує геолокацію людини.

"Деякі військовозобов'язані бояться встановлювати "Дію", бо бояться, що за ними приїде ТЦК (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, ТЦК та СП, - Ред.)", - визнала заступниця міністра.

Водночас вона наголосила: "Це так не працює".

"У нас немає функціоналу відстеження. Це - міфи, які розганяються в певних колах", - додала експерт.

Вона зауважила, що з такими категоріями людей намагаються працювати.

"Це - дуже важко. Але ми нікого не змушуємо користуватися цифровими інструментами. Є завжди якісь альтернативи", - поділилась Коваль.

Які послуги можна отримати лише онлайн

Насамкінець заступниця міністра розповіла про "принцип Digital by first, by default".

"Є такі речі, які в папері вже ніколи не запустяться. Якщо люди хочуть цим користуватися, отримати якусь допомогу, полегшити собі якусь процедуру, тоді вони або завантажать "Дію", або ні. Це завжди їхній власний вибір", - зазначила фахівець.

Вона пояснила, що говорячи про такі послуги (які є в онлайні та відсутні офлайн), варто згадати:

виплату національного кешбеку;

пуші (сповіщення) в "Дії";

подачу заяв у Міжнародний реєстр збитків;

подачу заяв на отримання виплат по Ветеранському спорту.

"А також ще кілька, які будуть доступні у найближчий час", - підсумувала Коваль.