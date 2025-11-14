ТЦК не приїде? У Мінцифри пояснили, чи може насправді "Дія" відстежувати українців

Сьогодні в Україні є люди, які досі не вірять у технологічний прогрес і хвилюються через те, що їх можуть "швидко ідентифікувати". При цьому "Дія" не "створює" якісь записи, не відслідковує геолокацію, лише підтягує інформацію з різних реєстрів - для зручності користувача.
Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповіла відповідальна за "Дію" заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.
"Ми працюємо над цифровою грамотністю, це - окремий трек", - повідомила експерт.
Вона нагадала, що для цього навіть є спеціальний портал "Дія. Освіта", де містяться різноманітні серіали й тренінги, які "дозволяють підвищувати цифрову грамотність".
"Але дійсно є люди, які не вірять в технологічний прогрес. Якщо сказати м'яко, вони відмовляються навіть від ідентифікаційних номерів, щоб нібито їх не можна було швидко ідентифікувати", - поділилась Коваль.
Проте насправді, за її словами, "це тільки погіршує для них можливості".
Заступниця міністра повідомила, що "кожен громадянин є в реєстрі".
"Бо в людини є паспорт, як мінімум, якісь інші документи. Багато людей думає, що цього немає. І нібито якщо завантажити "Дію", тоді десь ці записи створяться, а не навпаки", - розповіла вона.
Тим часом в реальності "Дія" тільки підтягує для зручності самої людини все те, що вже й так є - у різних реєстрах".
"Дія" створена лише для спрощення життя українців. Це - її основна мета. І щоб було зручно взаємодіяти з державою", - наголосила Коваль.
Спеціаліст повідомила, що "Дія" не відслідковує геолокацію людини.
"Деякі військовозобов'язані бояться встановлювати "Дію", бо бояться, що за ними приїде ТЦК (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, ТЦК та СП, - Ред.)", - визнала заступниця міністра.
Водночас вона наголосила: "Це так не працює".
"У нас немає функціоналу відстеження. Це - міфи, які розганяються в певних колах", - додала експерт.
Вона зауважила, що з такими категоріями людей намагаються працювати.
"Це - дуже важко. Але ми нікого не змушуємо користуватися цифровими інструментами. Є завжди якісь альтернативи", - поділилась Коваль.
Насамкінець заступниця міністра розповіла про "принцип Digital by first, by default".
"Є такі речі, які в папері вже ніколи не запустяться. Якщо люди хочуть цим користуватися, отримати якусь допомогу, полегшити собі якусь процедуру, тоді вони або завантажать "Дію", або ні. Це завжди їхній власний вибір", - зазначила фахівець.
Вона пояснила, що говорячи про такі послуги (які є в онлайні та відсутні офлайн), варто згадати:
"А також ще кілька, які будуть доступні у найближчий час", - підсумувала Коваль.
