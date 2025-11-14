Появятся ли в "Дії" военные документы? Что рассказали в Минцифры

Сегодня целевая аудитория "Дії" - до 23 миллионов человек. В приложении и на портале - почти 200 услуг, 33 документа и еще много сервисов, которых не существовало онлайн. При этом раньше никто и подумать не мог, что в Украине это возможно.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказала ответственная за "Дію" заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль .

Как часто нужно подтверждать личность в "Дії"

Эксперт рассказала, что человеку, который не заходит в "Дію" в течение 60 дней, нужно будет "еще раз верифицироваться".

"Эта функция создана в целях безопасности, чтобы никто не мог воспользоваться вашими данными, кроме вас", - объяснила Коваль.

Если же "Дія" просит пользователя по тем или иным причинам авторизоваться заново раньше этого срока, она посоветовала:

либо обновить приложение;

либо обратиться в службу поддержки.

"Мы зафиксируем и разбираем этот кейс. Потому что так не должно быть", - подчеркнула заместитель министра.

Будут ли в "Дії" военно-учетные документы

Коваль сообщила, что "в мобильном приложении сейчас этих услуг нет и они не планируются".

В то же время на портале "Дія" можно "по желанию заказать себе электронный военно-учетный документ".

"Плюс - мы запустили недавно функцию оформления отсрочек в ЦНАП", - поделилась специалист.

Она отметила, что для территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) "оформление отсрочек было дополнительной нагрузкой".

"Поэтому, думаю, их этим удалось разгрузить. Финальное решение по отсрочкам принимают ТЦК, но они при этом никак не взаимодействуют с гражданином. Это в частности и делалось для того, чтобы убрать это взаимодействие. А ЦНАПы - выступают фронт-офисом, которые им эти данные передают", - объяснила Коваль.

Кроме того, она напомнила, что "уже более года бронирование работников критических предприятий также происходит через сайт "Дії". И предприниматели этой услугой активно пользуются.

"В "Резерв+" просто отображается статус военнообязанного о том, что он забронирован. Но какого-то военного документа в приложении "Дія" не предусмотрено. Есть "Резерв+". И там можно получить все эти услуги", - подытожила эксперт.