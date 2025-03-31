В ТЦК объяснили, где могут служить ограниченно годные после мобилизации
В случае мобилизации бывших ограниченно пригодных мужчин могут отправлять в тыловые части. Там их задачей будет обустройство фортификаций.
Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии TV5 заявил заместитель начальника Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Якунин.
Он рассказал, что после прохождения военно-врачебной комиссии здоровых мужчин старше 50 лет, а также некоторых военнообязанных признают годными к службе в тыловых частях, территориальных центрах и высших учебных заведениях.
"Такая категория военнообязанных после прохождения соответствующей военно-врачебной комиссии направляется территориальными центрами в части тылового назначения, части поддержки и обеспечения. Также такую категорию мы призываем к себе (в ТЦК - ред.)", - уточнил Якунин.
По его словам, подразделения поддержки и обеспечения выполняют очень важные задачи - возведение фортификационных сооружений, обеспечение боевых подразделений и не только. Якунин рассказал, что есть потребность в том, чтобы комплектовать такие подразделения водителями, различными операторами и крановщиками.
Он обратил внимание, что военнообязанных в возрасте от 25 до 49 лет, которых после ВВК признали пригодными к службе, отправляют в учебные центры ВСУ, где они базовую общевойсковую подготовку. После этого солдат направляют в боевые подразделения.
Повторная ВВК
Напомним, мужчины, которых признали ограниченно пригодными, обязаны до 6 июня пройти повторную ВВК. Это объясняется тем, что статус "ограниченно пригодный" был исключен из законодательства. Теперь мужчин могут признавать только пригодными или непригодными.
В случае, если ограниченно пригодные не пройдут ВВК до 6 июня, их могут объявить в розыск и даже назначить штраф.
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