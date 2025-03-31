В ТЦК объяснили, где могут служить ограниченно годные после мобилизации

В случае мобилизации бывших ограниченно пригодных мужчин могут отправлять в тыловые части. Там их задачей будет обустройство фортификаций.

Как передает РБК-Украина , об этом в комментарии TV5 заявил заместитель начальника Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Якунин.

Он рассказал, что после прохождения военно-врачебной комиссии здоровых мужчин старше 50 лет, а также некоторых военнообязанных признают годными к службе в тыловых частях, территориальных центрах и высших учебных заведениях.

"Такая категория военнообязанных после прохождения соответствующей военно-врачебной комиссии направляется территориальными центрами в части тылового назначения, части поддержки и обеспечения. Также такую категорию мы призываем к себе (в ТЦК - ред.)", - уточнил Якунин.

По его словам, подразделения поддержки и обеспечения выполняют очень важные задачи - возведение фортификационных сооружений, обеспечение боевых подразделений и не только. Якунин рассказал, что есть потребность в том, чтобы комплектовать такие подразделения водителями, различными операторами и крановщиками.

Он обратил внимание, что военнообязанных в возрасте от 25 до 49 лет, которых после ВВК признали пригодными к службе, отправляют в учебные центры ВСУ, где они базовую общевойсковую подготовку. После этого солдат направляют в боевые подразделения.