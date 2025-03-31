У ТЦК пояснили, де можуть служити обмежено придатні після мобілізації

У разі мобілізації колишніх обмежено придатних чоловіків можуть відправляти в тилові частини. Там їхнім завданням буде облаштування фортифікацій.

Як передає РБК-Україна , про це в коментарі TV5 заявив заступник начальника Запорізького обласного ТЦК і СП Андрій Якунін.

Він розповів, що після проходження військово-лікарської комісії здорових чоловіків віком від 50 років, а також деяких військовозобов'язаних визнають придатними до служби в тилових частинах, територіальних центрах і вищих навчальних закладах.

"Така категорія військовозобов'язаних після проходження відповідної військово-лікарської комісії спрямовується територіальними центрами до частини тилового призначення, частини підтримки та забезпечення. Також таку категорію ми призиваємо до себе (у ТЦК - ред.)", - уточнив Якунін.

За його словами, підрозділи підтримки та забезпечення виконують дуже важливі завдання - зведення фортифікаційних споруд, забезпечення бойових підрозділів і не тільки. Якунін розповів, що є потреба в тому, щоб комплектувати такі підрозділи водіями, різними операторами і кранівниками.

Він звернув увагу, що військовозобов'язаних віком від 25 до 49 років, яких після ВЛК визнали придатними до служби, відправляють до навчальних центрів ЗСУ, де вони проходять базову загальновійськову підготовку. Після цього солдатів направляють у бойові підрозділи.