Мобилизация в Украине: что нужно знать о разнице между статусами "пригоден" и "непригоден"
В связи с отменой в Украине статуса "ограниченно пригодный" к военной службе разработаны новые статусы военнообязанных. Кто годен, а кто нет - определяется заключением военно-врачебной комиссии.
Подробнее о категориях пригодности к военной службе и что означает каждая из них - в метариале РБК-Украина ниже.
В соответствии с изменениями в законодательстве, статус "ограниченно пригодный" не применяется. Поэтому, чтобы определить актуальное состояние пригодности гражданина к военной службе, необходимо пройти повторный медицинский осмотр в ВВК до 5 февраля 2025 года.
При медицинском осмотре определяются следующие степени.
Пригоден:
- к военной службе. Гражданин является пригодным для выполнения как боевых, так и небоевых задач. Можно назначить на большинство должностей;
- к службе в виде Вооруженных Сил Украины. Гражданин пригоден к службе в подразделениях морской пехоты, Десантно-штурмовых войсках, подводных лодках, специальных сооружениях и т.д;
- к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах и других вспомогательных структурах. Такой гражданин пригоден для службы в логистических, медицинских и других подразделениях, но не в специальных или боевых подразделениях.
Непригоден:
- к службе в виде Вооруженных Сил Украины или по военной специальности. Определяется непригодность к специализированным подразделениям, таким как Десантно-штурмовые войска или подводные лодки;
- к военной службе с перекомиссией через 6-12 месяцев. Во время военного положения такие лица увольняются из запаса, но имеют возможность пересмотра состояния здоровья.
- к военной службе с исключением с воинского учета. Дает право на увольнение со службы и исключение с учета. Впрочем, военнослужащие по желанию могут подать рапорт на продолжение службы.
Отметим, что лица, признанные пригодными с определенными ограничениями по состоянию здоровья, могут проходить военную службу в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП, учебных подразделениях и тому подобное. Врачи ВВК определяют степень пригодности к военной службе и указывают, где именно лицо может служить, а где не может.
Напомним, что в октябре 2024 года Верховная Рада Украины приняла законопроект, который запрещает мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, ранее признанных "ограниченно пригодными" к военной службе. Это означает, что такие лица могут быть призваны на службу только с их согласия.
Однако ранее, из-за коллизий в законе, мужчин данной возрастной категории с соответствующим статусом могли мобилизовать, что вызвало дискуссии. Поэтому в сентябре 2024 года Командование Сухопутных войск ВСУ издало директиву, которая запрещает мобилизацию "ограниченно пригодных" мужчин в возрасте от 18 до 25 лет без их согласия.
При подготовке материала использовались: Facebook-страница Волынского ОТЦК и СП, а также Донецкого ОТЦК и СП, сайт turbota.mil.gov.ua.
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