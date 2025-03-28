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Что грозит ограниченно годным за непрохождение повторной ВВК: ответ военкомата

Киев, Пятница 28 марта 2025 17:04
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Что грозит ограниченно годным за непрохождение повторной ВВК: ответ военкомата Иллюстративное фото: чась мужчин должны повторно пройти ВВК (loda.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинцы, которых признали ограниченно годными, должны будут пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) до 6 июня. Если они этого не сделают, их объявят в розыск.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил начальник учета и бронирования Житомирского областного ТЦК и СП Виктор Полторакин.

Он отметил, что для повторного прохождения ВВК ограниченно годные мужчины должны получить электронное направление. Это можно сделать как в ТЦК, так и через "Резерв+" - в приложении доступна возможность формирования запроса на получение направления. После такого запроса начальник соответствующего ТЦК и СП подписывает направление электронным ключом.

"Способность каждой ВВК - 50 человек в день, и если люди думают, что они успеют пройти комиссию в последние дни или недели, то может случиться, что им не удастся это сделать. Если военнообязанный не пришел, потому что не успел, то ответственным за это будет он сам", - обратил внимание Полторакин.

По его словам, если ограниченно пригодный откажется от повторного прохождения ВВК, его объявят в розыск из-за нарушения правил воинского учета. Также ему будет грозить штраф в размере 17 тысяч гривен.

Повторная ВВК

Напомним, ограниченно годные мужчины изначально должны были повторно пройти военно-врачебную комиссию до 5 февраля этого года.

Но по итогам совещания в Офисе президента было принято решение продлить сроки, в которые мужчины могут повторно пройти ВВК, до 5 июня включительно.

Стоит заметить, что статус "ограниченно пригодный" был исключен из законодательства прошлой весной. Именно поэтому мужчинам с таким статусом нужно повторно проходить ВВК.

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