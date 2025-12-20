В ЦИК назвали оптимальные сроки для организации выборов в Украине
В Центральной избирательной комиссии заявили, что оптимальным сроком для подготовки и организации выборов в Украине является около шести месяцев, однако действующее законодательство предусматривает значительно более короткие сроки.
Об этом в интервью РБК-Украина сообщил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик.
По его словам, согласно законодательству, на подготовку выборов отводится 60 или 90 дней, в зависимости от типа избирательной кампании. В то же время, как отметил Дубовик, эти сроки являются регламентными и не зависят от желаний самой Комиссии.
Он отметил, что полгода было бы оптимальным сроком, чтобы оценить состояние государственной инфраструктуры и должным образом подготовиться к избирательному процессу. Впрочем, ключевой проблемой остается не столько готовность государства, сколько состояние политической инфраструктуры.
"Меня беспокоит не столько готовность государственной инфраструктуры, сколько готовность политической инфраструктуры нашего общества", - пояснил заместитель председателя ЦИК.
Дубовик обратил внимание, что значительная часть избирательного процесса зависит от политических партий, общественных организаций и международных партнеров, в частности в вопросе наблюдения за выборами и формирования избирательных комиссий.
По его словам, активисты политических партий сейчас находятся на фронте, стали внутренне перемещенными лицами или выехали за границу. В то же время именно партии формируют участковые, окружные и территориальные избирательные комиссии, а на президентских выборах - представителей кандидатов.
"Где сегодня взять и быстро подготовить такое количество лиц? Об этом надо говорить", - подчеркнул он.
В то же время Дубовик отметил, что государственная система, даже в условиях войны и концентрации управленческих усилий, теоретически может уложиться в определенные законом сроки. Однако вопрос остается открытым относительно того, будет ли готова политическая инфраструктура к таким темпам.
Выборы в Украине: что известно
Отметим, что президент США Дональд Трамп недавно резко высказался относительно Украины, заявив, что она якобы потеряла демократический статус из-за отсутствия выборов. Он повторил ряд нарративов, которые часто использует Россия, в частности о том, что война якобы служит поводом для отложения голосования.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности участвовать в выборах, однако подчеркнул: если США настаивают на их проведении, они должны помочь гарантировать безопасность процесса от российских атак. При таких условиях, по его словам, выборы можно было бы организовать в течение 60-90 дней.
Также Зеленский сообщил, что ожидает предложений от народных депутатов относительно изменений в законодательство, которые позволили бы провести выборы во время военного положения, ведь сейчас это запрещено Конституцией. По информации источников РБК-Украина, разработку соответствующего законопроекта может возглавить вице-спикер парламента Александр Корниенко.
В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил, что "подумает", сможет ли Россия "гарантировать безопасность" в Украине на период возможных выборов. В частности, он предположил отказ от ударов вглубь украинской территории в день голосования.
Кроме того, глава Кремля заявил, что на "территории России" - имея в виду временно оккупированные регионы Украины - якобы проживают миллионы украинцев, и потребовал, чтобы они имели право голоса на предстоящих выборах.