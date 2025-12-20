В ЦИК назвали оптимальные сроки для организации выборов в Украине

В Центральной избирательной комиссии заявили, что оптимальным сроком для подготовки и организации выборов в Украине является около шести месяцев, однако действующее законодательство предусматривает значительно более короткие сроки.

По его словам, согласно законодательству, на подготовку выборов отводится 60 или 90 дней, в зависимости от типа избирательной кампании. В то же время, как отметил Дубовик, эти сроки являются регламентными и не зависят от желаний самой Комиссии.

Он отметил, что полгода было бы оптимальным сроком, чтобы оценить состояние государственной инфраструктуры и должным образом подготовиться к избирательному процессу. Впрочем, ключевой проблемой остается не столько готовность государства, сколько состояние политической инфраструктуры.

"Меня беспокоит не столько готовность государственной инфраструктуры, сколько готовность политической инфраструктуры нашего общества", - пояснил заместитель председателя ЦИК.

Дубовик обратил внимание, что значительная часть избирательного процесса зависит от политических партий, общественных организаций и международных партнеров, в частности в вопросе наблюдения за выборами и формирования избирательных комиссий.

По его словам, активисты политических партий сейчас находятся на фронте, стали внутренне перемещенными лицами или выехали за границу. В то же время именно партии формируют участковые, окружные и территориальные избирательные комиссии, а на президентских выборах - представителей кандидатов.

"Где сегодня взять и быстро подготовить такое количество лиц? Об этом надо говорить", - подчеркнул он.

В то же время Дубовик отметил, что государственная система, даже в условиях войны и концентрации управленческих усилий, теоретически может уложиться в определенные законом сроки. Однако вопрос остается открытым относительно того, будет ли готова политическая инфраструктура к таким темпам.