Сахар рассыпать к счастью, а соль к беде? Что на самом деле об этом говорят народные приметы

Четверг 07 августа 2025 21:06
Сахар рассыпать к счастью, а соль к беде? Что на самом деле об этом говорят народные приметы О чем по приметам предупреждают рассыпанные соль или сахар (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Рассыпанная соль или сахар - это обычное явление на кухне, но в народных поверьях оно приобретает особое значение. Издавна считалось, что такие мелочи могут быть предвестниками будущих событий.

РБК-Украина рассказывает, когда рассыпать эти продукты - к счастью, а когда эта неосторожность может предвещать неприятности.

Приметы о соли

Рассыпанная соль - самая известная из примет, которая в основном имеет негативное значение.

К ссоре

Самое распространенное поверье гласит, что рассыпанная соль предвещает ссору или конфликт в семье. Чтобы избежать этого, нужно немедленно собрать соль и выбросить ее. Другой способ - бросить щепотку соли через левое плечо, чтобы "отпугнуть" злых духов, которые могли спровоцировать конфликт.

К беде

Рассыпанная соль также может символизировать приход неудач или беды. Это поверье связано с тем, что когда-то соль была очень дорогой, и ее потеря была серьезной проблемой.

Соль рассыпал гость

Если это сделал гость, то это может означать, что он пришел с недобрыми намерениями. По другой версии, это просто предвещает, что он скоро покинет ваш дом.

Что делать, чтобы нейтрализовать негатив

Чтобы избежать неприятностей, рассыпанную соль нужно быстро собрать и выбросить в проточную воду. Можно также улыбнуться, сказать "На счастье!" и накрыть рассыпанную соль сахаром, что символизирует "подслащивание" ситуации.

Приметы про сахар

В отличие от соли, рассыпанный сахар почти всегда предвещает хорошие события.

К счастью и удаче

Рассыпанный сахар - это признак того, что вас ждет "сладкая" жизнь. Это сулит удачу, радость и приятные события.

К богатству

Если вы рассыпали сахар, это может означать, что вскоре ваше финансовое состояние улучшится. По другой версии, это символизирует приход неожиданной прибыли.

К любви

Для одиноких людей рассыпанный сахар может предвещать скорую встречу с любимым человеком или начало новых, счастливых отношений.

Что делать, чтобы приумножить позитив

Рассыпанный сахар не нужно собирать в спешке. Оставьте его на некоторое время, а затем соберите и добавьте в воду, чтобы "подсластить" ее и приумножить удачу.

Соль и сахар вместе

Иногда бывает, что соль и сахар рассыпаются одновременно, например, из одной емкости. Эта примета может иметь два значения:

Нейтрализация

Соль и сахар нейтрализуют друг друга, отгоняя как ссоры, так и удачу. В таком случае ситуация остается нейтральной.

Баланс

По другой версии, это означает, что жизнь найдет баланс между горькими и сладкими моментами.

Вас может это заинтересовать:

При написании материала были использованы следующие источники: фольклорные сборники украинских этнографов, этнографические материалы Александра Афанасьева, С. Килимника, украинская энциклопедия украинских суеверий и обрядов.

