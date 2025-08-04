Народная мудрость предостерегает: эти фразы могут притягивать беды в вашу жизнь

Слова имеют чрезвычайную силу. Они не только передают информацию, но и формируют наше восприятие реальности, программируя наше сознание на успех или неудачу. Психологи и эзотерики сходятся во мнении, что некоторые фразы лучше вообще не произносить, ведь они способны притягивать в нашу жизнь беды и проблемы.

Какие фразы могут притянуть в вашу жизнь беды и неприятности, рассказывает РБК-Украина.

Фразы, саботирующие успех - взгляд психологии

"У меня не получится" или "Я не смогу"

Это самая мощная фраза-разрушитель. Каждый раз, когда вы ее произносите, вы сознательно перекрываете себе путь к достижению цели. Это классический пример самосбывающегося пророчества.

Наш мозг воспринимает эти слова как прямую инструкцию: "Я не могу, значит, я не буду даже пытаться". Так вы саботируете собственные возможности еще до того, как начнете действовать.

На что заменить: "Я попробую", "Я сделаю все возможное", "Я найду способ".

"Никогда не суждено" или "Не судьба"

Эти фразы излучают менталитет жертвы. Они снимают с вас ответственность за собственную жизнь и перекладывают ее на некую "высшую силу". Считается, что так вы отдаете контроль над своей судьбой, лишая себя воли что-то изменить. Вместо того чтобы искать решения, вы просто миритесь с обстоятельствами.

На что заменить: "Я создаю свою судьбу", "Я готов(а) работать для этого", "У меня есть все, чтобы достичь цели".

"Все плохо" или "Жизнь - боль"

Постоянные жалобы на жизнь создают вокруг вас мощное негативное поле. Такие фразы не только ухудшают ваше настроение, но и отталкивают от вас людей и возможности. Наше сознание начинает искать подтверждение этим словам, и со временем мы замечаем только негативные моменты, игнорируя позитив.

На что заменить: "Сегодня есть свои трудности, но я с ними справлюсь", "Я благодарен(-а) за все, что имею", "Я ищу позитив в этой ситуации".

"У меня нет денег"

Постоянные мысли и слова о нехватке средств создают так называемый "финансовый блок". Когда вы фокусируетесь на недостатке, вы не видите возможностей. Ваше сознание привыкает к мысли, что деньги - это проблема, и начинает бессознательно избегать любых способов их получить.

На что заменить: "Я работаю над своим финансовым положением", "У меня достаточно средств для этого", "Я привлекаю в свою жизнь достаток".

А по народным приметам? Слова, приносящие беду

Наши предки верили, что некоторые фразы и высказывания имеют прямое влияние на судьбу, притягивая негатив.

"Чтобы тебе..." (проклятия и злые пожелания)

Считалось, что любое злое слово, сказанное в порыве гнева, может сработать. Особенно опасными считались проклятия, которые произносились "на ветер", ведь тогда они могли прилипнуть к любому.

"Ничего себе"

Эта фраза может казаться безобидной, но наши прабабушки считали, что она "забирает" удачу. Ведь ее буквальное значение - "ничего для себя", то есть вы отказываетесь от блага.

"Пойду с мешками"

Произносить фразу о бедности считалось плохой приметой. Она как бы "программировала" человека на нищету.

"Дай Бог, чтобы так случилось, но..."

Добавление частицы "но" после положительного пожелания, по мнению наших предков, сводило все сказанное на нет.

"У меня все плохо"

В народе говорят, что не надо громко заявлять, что у вас неприятности. Жалобы, которые вы озвучиваете постоянно, будто закрепляют несчастье в вашей жизни, и оно начинает множиться.

"Мне всегда не везет"

Частое повторение такой фразы, по верованиям, блокирует счастье и будто программирует вас на постоянные неудачи.

"Пусть будет как будет"

Народные приметы предостерегают, что такая фраза как будто передает вашу судьбу случаю, открывая путь хаосу и нестабильности.

Будьте внимательны к своим словам. Они являются отражением ваших мыслей. Измените свою речь, и вы увидите, как начнет меняться ваша жизнь.