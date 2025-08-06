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Паутина в доме: а вы знали эти приметы и поверья?

Среда 06 августа 2025 21:10
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Паутина в доме: а вы знали эти приметы и поверья? О каких событиях может предупреждать паутина в доме (фото: Pixabay)
Автор: Анна Шиканова

Паутина в доме - это не только признак того, что пора убрать, но и источник многих народных примет и поверий. Издавна считалось, что паук и его паутина являются своеобразными предсказателями, которые могут принести как хорошие, так и плохие вести.

О чем оповещает паутина в вашем доме и когда стоит вести себя осторожнее, рассказывает РБК-Украина.

Положительные приметы

Наличие паутины в доме часто ассоциируется с положительными событиями и благополучием:

К добру и счастью. Паук, который спускается по паутине, символизирует скорое получение хороших новостей, подарков или приятных известий.

К финансовому благополучию. Считается, что паутина в углу притягивает деньги. Особенно хорошей приметой является паук, который сплел паутину прямо над обеденным столом - это сулит достаток в доме.

До встречи. Если вы увидели, как паук плетет паутину над вашей кроватью, это может предвещать скорую встречу с вашей судьбой.

Негативные приметы

Хотя большинство примет о паутине являются положительными, некоторые поверья все же имеют негативный подтекст:

Паутина над входной дверью. По народным поверьям, паутина, сплетенная над входной дверью, может предвещать приход недоброго человека. Поэтому ее стоит осторожно убрать.

Уничтожение паука. Считается, что убивать пауков - это плохая примета, которая может принести несчастье. Если паук мешает, его стоит осторожно вынести на улицу.

Паутина по размещению

На потолке - означает приход гостей или приятные новости. А еще верили, что паутина на потолке является знаком того, что в доме царит гармония и уют.

Паутина в уголках - вам следует обратить внимание на свое здоровье. Паутина обладает способностью собирать негативную энергию и ее появление может указывать на наличие болезни или накопление негатива.

Что говорит психология

С точки зрения психологии, приметы о паутине - это отражение нашего восприятия.

Многие люди связывают паука с тревогой и страхом, что может вызвать негативные мысли.

Однако, паутина также может символизировать уют и размеренность, если воспринимать ее как часть природы, проникающую в дом.

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При написании материала были использованы источники: фольклорные сборники украинских этнографов, этнографические материалы Александра Афанасьева, С. Килимника, статьи этнологов из стран Восточной Европы, украинская энциклопедия украинских суеверий и обрядов.

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