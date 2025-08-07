ua en ru
Цукор розсипати до щастя, а сіль до біди? Що насправді про це кажуть народні прикмети

Четвер 07 серпня 2025 21:06
Цукор розсипати до щастя, а сіль до біди? Що насправді про це кажуть народні прикмети
Автор: Анна Шиканова

Розсипана сіль або цукор - це звичайне явище на кухні, але в народних повір'ях воно набуває особливого значення. Здавна вважалося, що такі дрібниці можуть бути провісниками майбутніх подій.

РБК-Україна розповідає, коли розсипати ці продукти - до щастя, а коли ця необережність може віщувати неприємності.

Прикмети про сіль

Розсипана сіль - найвідоміша з прикмет, яка здебільшого має негативне значення.

До сварки

Найпоширеніше повір'я говорить, що розсипана сіль віщує сварку або конфлікт у родині. Щоб уникнути цього, потрібно негайно зібрати сіль і викинути її. Інший спосіб - кинути дрібку солі через ліве плече, щоб "відлякати" злих духів, які могли спровокувати конфлікт.

До біди

Розсипана сіль також може символізувати прихід невдач або біди. Це повір'я пов'язане з тим, що колись сіль була дуже дорогою, і її втрата була серйозною проблемою.

Сіль розсипав гість

Якщо це зробив гість, то це може означати, що він прийшов з недобрими намірами. За іншою версією, це просто віщує, що він скоро покине ваш дім.

Що робити, щоб нейтралізувати негатив

Щоб уникнути неприємностей, розсипану сіль потрібно швидко зібрати та викинути в проточну воду. Можна також посміхнутися, сказати "На щастя!" і накрити розсипану сіль цукром, що символізує "підсолоджування" ситуації.

Прикмети про цукор

На відміну від солі, розсипаний цукор майже завжди віщує добрі події.

До щастя та удачі

Розсипаний цукор - це ознака того, що на вас чекає "солодке" життя. Це обіцяє удачу, радість і приємні події.

До багатства

Якщо ви розсипали цукор, це може означати, що незабаром ваш фінансовий стан покращиться. За іншою версією, це символізує прихід несподіваного прибутку.

До кохання

Для самотніх людей розсипаний цукор може віщувати швидку зустріч із коханою людиною або початок нових, щасливих стосунків.

Що робити, щоб примножити позитив

Розсипаний цукор не потрібно збирати поспіхом. Залишіть його на деякий час, а потім зберіть і додайте у воду, щоб "підсолодити" її та примножити удачу.

Сіль і цукор разом

Іноді буває, що сіль і цукор розсипаються одночасно, наприклад, з однієї ємності. Ця прикмета може мати два значення:

Нейтралізація

Сіль і цукор нейтралізують одне одного, відганяючи як сварки, так і удачу. У такому випадку ситуація залишається нейтральною.

Баланс

За іншою версією, це означає, що життя знайде баланс між гіркими та солодкими моментами.

Вас може це зацікавити:

Під час написання матеріалу були використані такі джерела: фольклорні збірники українських етнографів, етнографічні матеріали Олександра Афанасьєва, С. Килимника, українська енциклопедія українських забобонів та обрядів.

