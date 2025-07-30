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Почему падает нож, вилка, ложка и другие кухонные предметы: старинные приметы, которым верили предки

Среда 30 июля 2025 21:20
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Почему падает нож, вилка, ложка и другие кухонные предметы: старинные приметы, которым верили предки О чем предвещают вилка, ложка или нож, которые упали со стола (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В повседневной жизни мы часто не обращаем внимания на мелочи, но наши предки верили, что каждое событие, даже падение столового прибора, может быть знаком или предупреждением. Из поколения в поколение передавались приметы, объяснявшие, к чему падает нож, вилка или ложка.

Как приметы объясняют, почему падает нож, ложка, вилка и другие кухонные предметы, рассказывает РБК-Украина.

Падает нож - ждите мужа!

Падение ножа - одна из самых известных примет, и она почти всегда связана с визитом гостя-мужчины.

  • Если нож упал и острие указывает на дверь - гость уже в пути или вскоре появится на пороге.
  • Чем громче упал нож, тем важнее будет персона, которая пожалует, или тем неожиданнее будет ее приход.
  • Если нож упал и застрял в полу - это может означать, что гость будет упрямым или принесет с собой неприятности.

Обратите внимание на рукоятку - если нож упал рукояткой к вам, это может быть кто-то из близких родственников или друзей. Если острием - незнакомец.

Что делать? Ни в коем случае не поднимайте нож сразу. Наступите на него ногой, а затем поднимите. Это поможет "отвлечь" потенциальные неприятности, если гость будет нежелательным. Можно постучать трижды об пол.

Падает вилка - на пороге женщина!

Если со стола упала вилка, народная мудрость предвещает приход женщины.

  • Если вилка упала и лежит зубцами вверх - женщина, которая придет, будет болтливой и, возможно, принесет сплетни.
  • Если вилка упала плашмя - визит будет приятным, а гостья спокойной.
  • Количество зубцов - по некоторым поверьям, количество зубцов может указывать на количество женщин, которые придут в гости, или на возраст гостьи (чем больше зубцов, тем старше женщина).

Что делать? Как и с ножом, не спешите поднимать вилку. Можно коснуться ее ногой, а потом поднять. А наши бабушки делали так: стучали трижды о землю и говорили "сиди дома".

Падает ложка - ждите гостя (но какого?)

Падение ложки - наименее "страшная" примета, но и она имеет свои нюансы. Обычно это означает приход гостя, пол которого не определен, или просто неожиданный визит.

  • Если ложка упала с шумом, то гость будет шумным или принесет с собой много новостей.
  • Если ложка упала тихо, то визит будет спокойным и уютным.
  • Если ложка падает очень часто, то это может предвещать множество мелких, но частых гостей или суету в доме.

Что делать? Ложку, в отличие от ножа и вилки, можно поднимать сразу. Она не несет в себе такого потенциального негатива.

Другие кухонные предметы:

Падение чашки/стакана. Если посуда разбилась при падении, это, как ни странно, к счастью, новым начинаниям или избавлению от старых проблем. Не стоит расстраиваться, если чашка разбилась - просто выбросьте осколки.

Падение ключа. Предвещает неожиданную дорогу, путешествие или перемены, связанные с перемещением.

Падение хлеба. Считалось очень плохой приметой, предвещавшей голод, нищету или потерю достатка. Хлеб нельзя было бросать на пол.

Падение вилки с хлебом. Если вилка упала вместе с хлебом, это также может указывать на проблемы с финансами или недостаток.

Упавший половник. Это предвещает новости издалека, часто связанные с родственниками.

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При написании материала были использованы источники: Архивы Украинского этнографического общества, полевые исследования Украинского центра культуры, "Украинские традиции, суеверия, верования и приметы".

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