В ЦПД рассказали о ситуации в районе Покровска: наступление РФ на одно из сел проваливается
Украинские защитники продолжают обороняться в районе Покровска. В частности, они срывают наступление врага на село Ривне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.
"Оборона Покровска и Мирнограда продолжается. У врага также проваливаются попытки наступления на Ривне под Покровском", - отметил Коваленко.
Фото: село Ривне Покровского района на карте (скриншот)
Бои на Покровском направлении
Напомним, российские оккупанты последний месяц активно пытаются взять Покровск под свой контроль. Отдельные группы вражеских солдат уже просочились в город, там идут бои.
Также бои идут и возле Покровска, поскольку россияне фактически хотят окружить Покровскую агломерацию.
Изначально противник стремился прорваться с юга - из районов населенных пунктов Зверево и Роза. Позже атаки переместились на запад - из стороны Котлиного в направлении промышленной зоны, расположенной на северо-западе Покровска.
В последнее время фиксируются и попытки продвижения российских подразделений с юго-восточного направления.
Несколько дней назад Десантно-штурмовые войска сообщили о том, что на тот момент в Покровске находилось более 300 оккупантов.
Также в ДШВ уточнили, что россияне использовали туман для проникновения в Покровск на легкой технике.
Сейчас цель тех солдат, которые проникли в Покровск, выйти на северные границы города, чтобы в дальнейшем перейти к окружению города.
Также 10 ноября Коваленко отмечал, что россияне не смогли окружить Покровск и Мирноград, там продолжаются очень тяжелые бои.