ua en ru
Чт, 13 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У ЦПД розповіли про ситуацію в районі Покровська: наступ РФ на одне із сіл провалюється

Покровськ, Четвер 13 листопада 2025 18:07
UA EN RU
У ЦПД розповіли про ситуацію в районі Покровська: наступ РФ на одне із сіл провалюється Ілюстративне фото: солдати РФ намагаються наступати в районі Покровська (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники продовжують оборонятися в районі Покровська. Зокрема, вони зривають наступ ворога на село Рівне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.

"Оборона Покровська та Мирнограда триває. У ворога також провалюються спроби наступу на Рівне під Покровськом", - зазначив Коваленко.

У ЦПД розповіли про ситуацію в районі Покровська: наступ РФ на одне із сіл провалюєтьсяФото: село Рівне Покровського району на карті (скриншот)

Бої на Покровському напрямку

Нагадаємо, російські окупанти останній місяць активно намагаються взяти Покровськ під свій контроль. Окремі групи ворожих солдатів уже просочилися в місто, там тривають бої.

Також бої йдуть і біля Покровська, оскільки росіяни фактично хочуть оточити Покровську агломерацію.

Спочатку противник прагнув прорватися з півдня - з районів населених пунктів Звєрєве і Роза. Пізніше атаки перемістилися на захід - з боку Котлиного в напрямку промислової зони, розташованої на північному заході Покровська.

Останнім часом фіксуються і спроби просування російських підрозділів з південно-східного напрямку.

Кілька днів тому Десантно-штурмові війська повідомили про те, що на той момент у Покровську перебувало понад 300 окупантів.

Також у ДШВ уточнили, що росіяни використовували туман для проникнення в Покровськ на легкій техніці.

Наразі мета тих солдатів, які проникли в Покровськ, вийти на північні кордони міста, щоб надалі перейти до оточення міста.

Також 10 листопада Коваленко зазначав, що росіяни не змогли оточити Покровськ і Мирноград, там тривають дуже важкі бої.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Покровськ Війна в Україні
Новини
Сирський: найзапекліші бої на фронті тривають біля 7 міст
Сирський: найзапекліші бої на фронті тривають біля 7 міст
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе