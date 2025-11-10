В Покровске и Мирнограде идут очень тяжелые бои, но окружения нет, - ЦПД

Сейчас в Покровске и Мирнограде идут очень тяжелые бои, но окружения, которое ранее анонсировали ранее россияне, нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

"По Покровску и Мирнограду - очень тяжелые бои, но окружения, которое анонсировали ранее россияне, нет. Идея Кириенко с приглашением иностранных журналистов провалилась. Силы обороны ведут очень сложные бои с врагом, которого очень много", - отметил Коваленко.

Он рассказал, что в Купянске Силы обороны уничтожают российские группы в городе, продолжается работа по врагу и на Лиманском направлении, а также оборона на Запорожском.

Руководитель ЦПД подчеркнул, что сейчас ситуация на фронте крайне сложная.

"Информационно россияне пытались ранее распространять на Запад новости о собственных "успехах", но время идет и эти вещи никак не подтверждаются, что является также отдельным эпизодом их информационных поражений", - добавил Коваленко.