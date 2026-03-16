Для этого нет никакой причины: Трамп заявил, что не готов объявить победу над Ираном

"Нет, я не собираюсь этого делать. Для этого нет никакой причины", - заявил Трам во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One.

В то же время президент США подчеркнул, что Иран, по его мнению, потерпел "сокрушительное поражение".

"Я лишь говорю, что они потерпели сокрушительное поражение. Я считаю, что мы нанесли им вред", - отметил Трамп.

"Но я все равно не объявляю победу", - добавил он.

На вопрос журналистов, рассматривает ли Вашингтон возможность введения наземных войск в Иран, Трамп не дал четкого ответа.