Советники Трампа призывают его найти способ выйти из войны против Ирана, - WSJ

Ряд советников президента США Дональда Трампа призвали его искать план выхода из войны против Ирана. Это все происходит на фоне роста цен на нефть и опасений, что затяжной конфликт политически повлияет негативно.

В понедельник, выступая перед журналистами, Трамп охарактеризовал военную миссию как в основном достигшую своих целей. Он не назвал четких сроков завершения войны против Ирана, но сказал, что миссия завершится "очень скоро".

Некоторые чиновники администрации Трампа рассказали, что до тех пор, пока Тегеран продолжает атаковать страны региона, а Израиль по-прежнему хочет наносить удары по иранским целям - США вряд ли смогут легко выйти из войны.

Также один из источников говорит, что Трамп не прекратит борьбу, пока не сможет заявить о своей убедительной победе, особенно когда у США есть военное преимущество.

Еще ряд людей, знакомых с образом мышления Трампа, сказали, что он порой удивлялся тому, что Тегеран не сдается, несмотря на непрекращающуюся совместную операцию США и Израиля.

Почему Трампа призывают закончить войну

WSJ отмечает, что в последние дни Трамп сделал разные противоречивые заявления по поводу войны.

Например, на прошлой неделе он сказал, что добивается "безоговорочной капитуляции" Ирана, а также отказался исключить возможность отправки сухопутных войск в Иран. При этом в интервью NYT сказал, что далек от издания такого приказа.

В понедельник Трамп заговорил о возможном скором окончании войны, но при этом добавил, что США могли пойти дальше, подчеркнув, что "мы пойдем дальше".

Кроме того, президент публично намекал и говорил помощникам в частных разговорах, что поддержит убийство младшего Хаменеи (нового верховного лидера Ирана), если тот окажется не готов вставить требованиям США.

Все эти комментарии Трампа прозвучали на фоне резкого роста, а затем падения цен на нефть, что усилило и без того существующую обеспокоенность среди союзников Трампа по поводу экономических издержек и политических последствий войны.

Тем временем источники говорят, что в последние дни некоторые советники Трампа по призывали его сформулировать план вывода США из войны и доказать, что военные в значительной степени достигли своих целей.

И хоть многие из консервативного электората президента по-прежнему поддерживают первоначальную операцию, некоторые советники выразили в частном порядке опасения, что более длительная война может подорвать эту поддержку.

По словам источников, Трампа проинформировали о результатах некоторых опросов по поводу войны, которые показали, что большинство американцев выступают против войны.

Также WSJ узнало, что команда Трампа в последние дни пришла к выводу о необходимости более агрессивного плана коммуникаций, чтобы убедить общественность в необходимости войны, поскольку многие потребители сталкиваются с ростом цен на бензин.

Издание отмечает, что некоторые советники президента с тревогой наблюдали, как цены на нефть взлетели до более чем 100 долларов за баррель. Кроме того, им звонили ряд республиканцев, которые были обеспокоены этим на фоне промежуточных выборов в Конгресс.