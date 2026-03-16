Для цього немає жодної причини: Трамп заявив, що не готовий оголосити перемогу над Іраном

19:20 16.03.2026 Пн
2 хв
Водночас президент США вважає, що Ірану можуть знадобитися роки, щоб відновитися після ударів
aimg Марія Науменко
фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що не готовий оголосити перемогу у війні проти Ірану, хоча переконаний, що Тегеран зазнав "нищівної поразки".

"Ні, я не збираюся цього робити. Для цього немає жодної причини", - заявив Трамп під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One.

Водночас президент США наголосив, що Іран, на його думку, зазнав "нищівної поразки".

"Я лише кажу, що вони зазнали нищівної поразки. Я вважаю, що ми завдали їм шкоди", - зазначив Трамп.

Президент США додав, що "все одно не оголошує перемогу".

На запитання журналістів, чи розглядає Вашингтон можливість введення наземних військ до Ірану, Трамп не дав чіткої відповіді.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що Сполучені Штати фактично вже перемогли у війні проти Ірану, а питання полягає лише в тому, коли саме завершаться бойові дії.

Водночас Ізраїль планує продовжувати свою військову кампанію проти Ірану ще щонайменше три тижні. За даними ізраїльських посадовців, наразі залишаються "тисячі" невиконаних цілей.

Тим часом The Wall Street Journal повідомляло з посиланням на джерела, що деякі радники Трампа почали закликати його завершувати війну.

