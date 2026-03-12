Цены на такси взлетят из-за дорогого топлива? Что говорят в Bolt и Uklon

Главное: Реакция на рост цен на топливо : Bolt и Uklon внимательно следят за ценами на АЗС.

: Bolt и Uklon внимательно следят за ценами на АЗС. Динамическая цена : Оба сервиса используют модели, где стоимость поездки зависит прежде всего от баланса спроса и предложения.

: Оба сервиса используют модели, где стоимость поездки зависит прежде всего от баланса спроса и предложения. Другие факторы : Кроме топлива, на конечный чек существенно влияют погодные условия, время суток, пробки и сбои в работе общественного транспорта.

: Кроме топлива, на конечный чек существенно влияют погодные условия, время суток, пробки и сбои в работе общественного транспорта. Прогнозы: Компании отмечают, что пока рано говорить о радикальных изменениях в финальных ценниках для пассажиров.

Что говорят в Uklon

В компании подчеркнули, что внимательно наблюдают за ситуацией на топливном рынке, прогнозами экспертов и заявлениями властей. Также сервис анализирует обращения самих водителей.

"Сейчас очень рано говорить о каких-либо изменениях в финальной цене для пользователей", - отметила в комментарии РБК-Украина Елена Орлова, Chief Raid-hailing officer Uklon.

Она пояснила, что сервис работает по модели динамического ценообразования. Это автоматизированная система, которая в реальном времени балансирует спрос и предложение. На цену, кроме горючего, влияют:

время суток и погодные условия;

ситуация с общественным транспортом и пробки;

пиковые нагрузки (например, остановка метро).

Что говорят в Bolt

В Bolt также не называют конкретных цифр возможного подорожания, поскольку система динамических тарифов зависит прежде всего от количества свободных водителей и активных заказов в конкретной локации.

"Мы внимательно отслеживаем влияние роста цен на топливо. Сейчас анализируем нашу ценовую политику и уровень заработка водителей", - сообщил в комментарии РБК-Украина Сергей Павлик, генеральный менеджер Bolt в Украине.

По его словам, компания сейчас рассматривает "целевые шаги", чтобы помочь водителям справиться с ростом расходов, но главным приоритетом остается баланс: чтобы поездки оставались доступными для пассажиров, а платформа - справедливой для водителей.

Рост цен на топливо в Украине

Цены на топливо на украинских АЗС продолжают расти. Сегодня, 12 марта наибольшее повышение заметно в государственной сети "Укрнафта", где дизель добавил 2 грн за литр. В других сетях, как WOG, ОККО и SOCAR, рост коснулся преимущественно автогаза и отдельных видов дизеля (+1 грн/л). Бензин в большинстве сетей остается стабильным.

Причины повышения цен частично связаны с ситуацией на мировом рынке. После начала операции США и Израиля против Ирана цена на нефть Brent подскочила выше 100 долларов за баррель. Хотя позже котировки снизились до около 96 долларов, цены остаются выше, чем до кризиса.

Внутренний рынок тоже влияет на подорожание: Украина импортирует около 85% светлых нефтепродуктов из-за остановки крупнейшего НПЗ, в то же время растет спрос среди водителей, сокращаются запасы, дорожает логистика и уменьшается предложение от европейских поставщиков.

Антимонопольный комитет Украины обратился к крупнейшим сетям АЗС с требованием объяснить повышение цен. По словам главы АМКУ Павла Кириленко, спрос на бензин А-95 вырос на 40-70%, на дизель - на 60-140%, что значительно повлияло на рыночную ситуацию.

Однако Кабмин готовит помощь украинцам. Президент Владимир Зеленский анонсировал программу для потребителей дизеля, бензина и автогаза в Украине, которая будет работать через систему кэшбэка, позволяя компенсировать часть расходов на топливо.