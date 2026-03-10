Продукты, бензин и связь: что подорожало для украинцев, а на чем можно сэкономить
В Украине цены на некоторые продукты и бензин в феврале сильно возросли. "Рекордсменом" стали овощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы статистики.
Продукты питания
В феврале цены на продукты и безалкогольные напитки выросли в среднем на 1,4%. Абсолютным лидером подорожания стали овощи, цены на которые взлетели на 13,0%. Также подорожали:
- фрукты (на 6,1%);
- яйца (на 3,1%);
- рыба и продукты из рыбы (на 1,7%).
Рост цен в пределах 0,4-6,1% также произошел на хлеб и продукты переработки зерновых, макаронные изделия, подсолнечное масло, говядину и молоко.
В то же время, зафиксировано снижение цен на:
- мясо и мясопродукты (на 1,2%);
- сахар (на 0,9%);
- масло (на 0,4%).
Фото: как изменились цены в Украине за февраль (facebook.com/Ukrstat)
Услуги и транспорт
Самым ощутимым для потребителей стало подорожание в сфере связи - на 5,2%. Это обусловлено, прежде всего, повышением тарифов на мобильную связь сразу на 9,1%.
Транспортные услуги прибавили в цене 1,4%. Главная причина – рост стоимости топлива и смазочных масел на 3,3%. При этом проезд в железнодорожном транспорте стал дешевле на 2,2%.
Одежда и другие товары
На фоне всеобщего роста цен в феврале традиционно подешевели одежда и обувь (на 2,7%), что связано с завершением зимнего сезона и распродажами. Алкоголь и табак подорожали на 1,2% (табачные изделия - на 1,6%).
Базовая инфляция за месяц составила 0,7%, а в годовом исчислении зафиксирована на отметке 7,0%.
Рост цен на бензин
Напомним, в Украине на фоне американо-израильской операции против Ирана взлетели цены на топливо.
Эксперты прогнозируют, что бензин может подорожать до 100-150 гривен за литр. Но, как заявил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, он не согласен с такими прогнозами.