Ціни на таксі злетять через дороге пальне? Що кажуть в Bolt та Uklon

Реакція на зростання цін на пальне : Bolt та Uklon уважно стежать за цінами на АЗС. Динамічна ціна : Обидва сервіси використовують моделі, де вартість поїздки залежить передусім від балансу попиту та пропозиції.

Інші фактори : Крім пального, на кінцевий чек суттєво впливають погодні умови, час доби, затори та збої в роботі громадського транспорту.

Прогнози: Компанії зазначають, що наразі зарано говорити про радикальні зміни у фінальних цінниках для пасажирів.

Що кажуть в Uklon

У компанії підкреслили, що уважно спостерігають за ситуацією на паливному ринку, прогнозами експертів та заявами влади. Також сервіс аналізує звернення самих водіїв.

"Наразі дуже рано говорити про будь-які зміни у фінальній ціні для користувачів", - зазначила в коментарі РБК-Україна Олена Орлова, Chief Raid-hailing officer Uklon.

Вона пояснила, що сервіс працює за моделлю динамічного ціноутворення. Це автоматизована система, яка в реальному часі балансує попит і пропозицію. На ціну, крім пального, впливають:

час доби та погодні умови;

ситуація з громадським транспортом та затори;

пікові навантаження (наприклад, зупинка метро).

Що кажуть в Bolt

У Bolt також не називають конкретних цифр можливого здорожчання, оскільки система динамічних тарифів залежить передусім від кількості вільних водіїв та активних замовлень у конкретній локації.

"Ми уважно відстежуємо вплив зростання цін на пальне. Зараз аналізуємо нашу цінову політику та рівень заробітку водіїв", - повідомив в коментарі РБК-Україна Сергій Павлик, генеральний менеджер Bolt в Україні.

За його словами, компанія наразі розглядає "цільові кроки", щоб допомогти водіям впоратися зі зростанням витрат, але головним пріоритетом лишається баланс: щоб поїздки залишалися доступними для пасажирів, а платформа - справедливою для водіїв.

Зростання цін на пальне в Україні

Ціни на паливо на українських АЗС продовжують зростати. Сьогодні, 12 березня найбільше підвищення помітне у державній мережі "Укрнафта", де дизель додав 2 грн за літр. В інших мережах, як WOG, ОККО та SOCAR, зростання торкнулося переважно автогазу та окремих видів дизеля (+1 грн/л). Бензин у більшості мереж залишається стабільним.

Причини підвищення цін частково пов’язані з ситуацією на світовому ринку. Після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану ціна на нафту Brent підскочила вище 100 доларів за барель. Хоча пізніше котирування знизилися до близько 96 доларів, ціни залишаються вищими, ніж до кризи.

Внутрішній ринок теж впливає на подорожчання: Україна імпортує близько 85% світлих нафтопродуктів через зупинку найбільшого НПЗ, водночас зростає попит серед водіїв, скорочуються запаси, дорожчає логістика та зменшується пропозиція від європейських постачальників.

Антимонопольний комітет України звернувся до найбільших мереж АЗС з вимогою пояснити підвищення цін. За словами голови АМКУ Павла Кириленка, попит на бензин А-95 зріс на 40-70%, на дизель - на 60-140%, що значно вплинуло на ринкову ситуацію.

Однак Кабмін готує допомогу українцям. Президент Володимир Зеленський анонсував програму для споживачів дизеля, бензину й автогазу в Україні, яка працюватиме через систему кешбеку, дозволяючи компенсувати частину витрат на пальне.