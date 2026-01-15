ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Индия уменьшает закупки российской нефти и ищет альтернативные рынки, - Bloomberg

Четверг 15 января 2026 09:46
UA EN RU
Индия уменьшает закупки российской нефти и ищет альтернативные рынки, - Bloomberg Фото: Индия уменьшает закупки российской нефти (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Индия постепенно уменьшает объемы закупки российской сырой нефти из-за опасений вторичных санкций со стороны США, и постепенно ищет альтернативные рынки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Данные отслеживания судов и люди, знакомые с этим вопросом, указывают на спад импорта нефти Индией, который произойдет после того, как импорт в декабре упал до трехлетнего минимума.

Администрация президента США Дональда Трампа месяцами "атаковала" Индию из-за закупок нефти в РФ, и в конце концов ввела увеличенные тарифы. Торговые переговоры между двумя сторонами еще не привели к соглашению, и США сейчас рассматривают законопроект о санкциях, который бы наложил штрафы на страны, покупающие российские углеводороды.

Это давление подтолкнуло нефтеперерабатывающий сектор Индии, который по мощностям уступает только США, Китаю и России, уменьшить зависимость от российского сырья со скидкой. В результате танкеры, загруженные невыкупленными баррелями, все чаще простаивают в море.

По данным Bloomberg, по меньшей мере 12 танкеров, полных российской сырой нефти, стоят на якоре возле Омана, некоторые из них находятся там с середины декабря.

По данным компаний по отслеживанию судов Vortexa Ltd. и Kpler, страна импортировала около 1,3 млн баррелей российской сырой нефти в день в декабре. Вероятно, январские закупки остановятся на меньших объемах.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы корректируют свои схемы закупок, становясь активнее на рынке Ближнего Востока, Западной Африки и Латинской Америки.

Что предшествовало

Напомним, ранее индийские компании заявили о том, что они готовы покупать нефть у Венесуэлы в случае, если США предоставят соответствующее разрешение.

Это происходит на фоне того, как Индия резко сократила импорт российской нефти после санкций США против "Лукойла" и "Роснефти".

Также сообщалось, что танкеры, которые перевозят российскую нефть, массово накапливаются в море. Одна из основных причин - потеря индийского рынка.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАФТА Нафта Индия Российская Федерация
Новости
В Киеве разрушена стена в 15-этажке в результате дроновой атаки (фото)
В Киеве разрушена стена в 15-этажке в результате дроновой атаки (фото)
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП