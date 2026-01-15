Индия уменьшает закупки российской нефти и ищет альтернативные рынки, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Данные отслеживания судов и люди, знакомые с этим вопросом, указывают на спад импорта нефти Индией, который произойдет после того, как импорт в декабре упал до трехлетнего минимума.

Администрация президента США Дональда Трампа месяцами "атаковала" Индию из-за закупок нефти в РФ, и в конце концов ввела увеличенные тарифы. Торговые переговоры между двумя сторонами еще не привели к соглашению, и США сейчас рассматривают законопроект о санкциях, который бы наложил штрафы на страны, покупающие российские углеводороды.

Это давление подтолкнуло нефтеперерабатывающий сектор Индии, который по мощностям уступает только США, Китаю и России, уменьшить зависимость от российского сырья со скидкой. В результате танкеры, загруженные невыкупленными баррелями, все чаще простаивают в море.

По данным Bloomberg, по меньшей мере 12 танкеров, полных российской сырой нефти, стоят на якоре возле Омана, некоторые из них находятся там с середины декабря.

По данным компаний по отслеживанию судов Vortexa Ltd. и Kpler, страна импортировала около 1,3 млн баррелей российской сырой нефти в день в декабре. Вероятно, январские закупки остановятся на меньших объемах.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы корректируют свои схемы закупок, становясь активнее на рынке Ближнего Востока, Западной Африки и Латинской Америки.