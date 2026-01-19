Январский удар по бюджету РФ: доходы от нефти и газа обвалились почти вдвое, - Reuters
Доходы РФ от нефти и газа в январе сократились почти вдвое из-за падения рублевой цены на нефть и укрепления рубля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По оценкам агентства, бюджет страны мог получить лишь около 420 млрд рублей (примерно 5,4 млрд долларов), что является самым низким показателем с августа 2020 года, когда мировой спрос на энергоносители обвалился из-за пандемии COVID-19.
Почему это важно
Нефтегазовые поступления формируют около четверти федерального бюджета РФ и остаются ключевым источником финансирования государственных расходов, в том числе и военной кампании Кремля против Украины. Поэтому такое резкое сокращение поступлений создает дополнительное давление на финансовую систему страны.
Цена на нефть в рублях обвалилась
По данным Reuters, индикативная цена российской нефти в рублях, которая используется для налоговых расчетов, в декабре упала на 53% в годовом измерении, до 3 073 рублей за баррель, тогда как рубль одновременно укрепился на 30,6% по сравнению с декабрем 2024 года. Такое сочетание обвала цены и укрепления валюты привело к значительному сокращению доходов бюджета.
Официальные данные - в феврале
Министерство финансов РФ обнародует официальные данные по январским нефтегазовым поступлениям 4 февраля.
Всего на 2026 год в бюджете предусмотрено, что доходы от нефти и газа составят 8,957 трлн рублей, а все доходы федерального бюджета - 40,283 трлн рублей.
Для сравнения, в 2025 году доходы федерального бюджета РФ от нефти и газа сократились на 24% - до 8,48 трлн рублей, что также стало самым низким показателем с 2020 года.
По текущему курсу 1 доллар США равен 77,65 рубля.
Таким образом, начало 2026 года может стать для российских государственных финансов одним из самых сложных за последние годы, особенно учитывая зависимость бюджета от энергетического сектора и рост расходов в военное время.
Отметим, что российская экономика завершила 2025 год с катастрофическими показателями: цены на нефть упали до пятилетнего минимума, а космическая отрасль вернулась к уровню 1961 года.
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп одобрил двухпартийный законопроект, который значительно расширяет механизмы санкционного воздействия на Россию. Документ позволяет президенту США вводить санкции против государств, которые продолжают покупать дешевую российскую нефть.