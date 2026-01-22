Китай наращивает закупки российского природного газа, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Данные китайской таможни показали, что импорт российского СПГ в декабре вырос до рекордных 1,9 млн тонн. Это более чем вдвое превышает 850 тысяч тонн, которые были оценены в данных отслеживания судов, собранных Bloomberg. Таможенная статистика за ноябрь также была на 90% выше данных о судоходстве.

Несоответствие указывает на то, что китайский спрос за последние два месяца превысил низкие ожидания рынка после примерно года снижения импорта. Расхождение в данных могло возникнуть из-за того, что Россия использует больше танкеров "теневого флота", которые маскируют свое местонахождение, для перевозки санкционированного газа.

Отслеживание отдельных танкеров стало основным способом оценки мировых потоков СПГ за последнее десятилетие. Хотя расхождения с официальными таможенными данными являются распространенным явлением, такие большие пробелы, как те, что наблюдаются в данных об импорте из России в Китай, случаются редко.

Аналитики предположили, что расхождение может свидетельствовать о доставке большего количества санкционированных США грузов, которые фальсифицируют свое местонахождение.

По данным китайской таможни, страна в прошлом году приобрела 9,8 млн тонн российского СПГ, что является историческим максимумом. Между тем общий импорт в прошлом году сократился на 11% из-за низкого спроса, увеличения запасов и значительного импорта по трубопроводам.