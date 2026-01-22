ua en ru
В мире

Китай наращивает закупки российского природного газа, - Bloomberg

Четверг 22 января 2026 09:33
Китай наращивает закупки российского природного газа, - Bloomberg Фото: Китай наращивает закупки российского природного газа, - Bloomberg (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай наращивает закупки российского сжиженного природного газа с конца прошлого года. Опубликованные данные значительно превышают ожидаемый спрос со стороны ведущего импортера континента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Данные китайской таможни показали, что импорт российского СПГ в декабре вырос до рекордных 1,9 млн тонн. Это более чем вдвое превышает 850 тысяч тонн, которые были оценены в данных отслеживания судов, собранных Bloomberg. Таможенная статистика за ноябрь также была на 90% выше данных о судоходстве.

Несоответствие указывает на то, что китайский спрос за последние два месяца превысил низкие ожидания рынка после примерно года снижения импорта. Расхождение в данных могло возникнуть из-за того, что Россия использует больше танкеров "теневого флота", которые маскируют свое местонахождение, для перевозки санкционированного газа.

Отслеживание отдельных танкеров стало основным способом оценки мировых потоков СПГ за последнее десятилетие. Хотя расхождения с официальными таможенными данными являются распространенным явлением, такие большие пробелы, как те, что наблюдаются в данных об импорте из России в Китай, случаются редко.

Аналитики предположили, что расхождение может свидетельствовать о доставке большего количества санкционированных США грузов, которые фальсифицируют свое местонахождение.

По данным китайской таможни, страна в прошлом году приобрела 9,8 млн тонн российского СПГ, что является историческим максимумом. Между тем общий импорт в прошлом году сократился на 11% из-за низкого спроса, увеличения запасов и значительного импорта по трубопроводам.

Спад доходов от газа и нефти в РФ

Ранее сообщалось, что доходы РФ от нефти и газа в январе сократились почти вдвое из-за падения рублевой цены на нефть и укрепления рубля.

Бюджет страны мог получить лишь около 5,4 млрд долларов, что является самым низким показателем с августа 2020 года, когда мировой спрос на энергоносители обвалился из-за пандемии COVID-19.

Нефтегазовые поступления формируют около четверти федерального бюджета РФ и остаются ключевым источником финансирования государственных расходов, в том числе и военной кампании Кремля против Украины.

Российская Федерация Китай
Новости
