Цены на продукты: сколько стоит скупиться к праздникам в Украине, Польше и Германии

В Украине инфляция с октября прошлого года по октябрь 2024-го выросла на 9,7%. В Польше и Германии за аналогичный период этот показатель составляет 6,6% и 2% соответственно.

Какие цены на базовые продукты в Украине

В Украине цены на продукты продолжают расти, больше всего осенью подорожали яйца, гречка, масло, молочные продукты и овощи борщового набора. Главной причиной этого является повышение цен на энергоресурсы. Только в октябре инфляция составила 1,8%. Тогда продукты подорожали на 3,2%. Больше всего повысилась цена на яйца и овощи – на 18,2%.

По прогнозу эксперта, цены на яйца снова могут вырасти после 15 декабря, но не более чем на 10%. А вот цены на хлеб массового производства будут сдерживать искусственно, поэтому он к Новому году подорожает не больше чем на 1%.

Ниже приводим актуальные цены на продукты в Украине, согласно данным Минфина.

Цены на базовые продукты:

молоко – 46-50 грн (900 мл)

буханка хлеба – 35 грн

яйца – 78 грн

твердый сыр – 533 грн за кг

куриное филе – 176 грн за кг

рис – 58-69 грн за кг

яблоки – 34-37 грн за кг

картофель – 30-34 грн за кг

подсолнечное масло – 66 грн (1 літр)

говяжья вырезка – 302 грн за кг

мандарины – 84 грн за кг

Стоит отметить, что до Рождества и Нового года цены на базовые продукты могут измениться, но вместе с тем сети супермаркетов обычно к праздникам предоставляют акционные предложения на некоторые товары.

Какая стоимость продуктов в Польше

В Польше средняя стоимость месячной потребительской корзины осенью составила 288,99 злотых (2 889,90 грн). Самые низкие цены на продукты традиционно в крупнейших сетях Lidl и Biedronka.

По сравнению с Украиной, в Польше дешевле молоко и свинина, но дороже куриное филе, гречка и яйца.

Цены на базовые продукты:

молоко – от 3,29 до 4,79 злотых за литр (от 32,90 до 47,90 грн)

буханка хлеб – от 2,49 злотых за 500 г (24,90 грн)

яйца – от 10,99 до 11,99 злотых за 10 штук (от 109,9 до 119,90 грн)

твердый сыр – от 30 злотых за кг (от 300 грн)

куриное филе – от 24,80 до 28,99 злотых за килограмм (от 248 до 289,90 грн)

говядина (для стейка) – 48,99 злотых за килограмм (499,90 грн), с прослойкой жира – 24,90 злотых (249 грн)

рис – 5,8 злотого за кг (58 грн)

яблоки – от 3,99 злотых за килограмм (39,90 грн)

картофель – от 1,29 до 3,99 злотых за килограмм (от 12,90 грн до 39,90 грн)

подсолнечное масло – от 5,99 до 8,49 злотых за литр (от 59,90 до 84,49 грн)

мандарины – 9 злотых за килограмм (90 грн)

Годовой уровень инфляции в Польше составляет 6,6% (фото иллюстративный: Freepik)

Сколько стоят базовые продукты в Германии

В Германии цены на продукты в целом ниже, чем в подавляющем большинстве европейских стран. Благодаря своей развитой сельскохозяйственной промышленности там достаточно доступна цена на молоко и картофель. Несмотря на то, что уровень инфляции составляет всего 2%, цены за год на некоторые продукты подскочили на 10-30%.

Самыми популярными супермаркетами являются Edeka, Kaufland, Lidl, Penny, Netto и Aldi. Самые низкие цены в супермаркетах Aldi, Lidl, Penny и Netto. Сеть Alnatura специализируется на органических продуктах, цены там обычно в два-три раза выше, чем в обычных магазинах.

Цены на базовые продукты: