Цены на продукты: сколько стоит скупиться к праздникам в Украине, Польше и Германии
В Украине инфляция с октября прошлого года по октябрь 2024-го выросла на 9,7%. В Польше и Германии за аналогичный период этот показатель составляет 6,6% и 2% соответственно.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоят базовые продукты в Украине, Польше и Германии.
- Какие цены на базовые продукты в Украине
- Сколько стоят продукты в Польше
- Какая стоимость продуктов в Германии
Какие цены на базовые продукты в Украине
В Украине цены на продукты продолжают расти, больше всего осенью подорожали яйца, гречка, масло, молочные продукты и овощи борщового набора. Главной причиной этого является повышение цен на энергоресурсы. Только в октябре инфляция составила 1,8%. Тогда продукты подорожали на 3,2%. Больше всего повысилась цена на яйца и овощи – на 18,2%.
По прогнозу эксперта, цены на яйца снова могут вырасти после 15 декабря, но не более чем на 10%. А вот цены на хлеб массового производства будут сдерживать искусственно, поэтому он к Новому году подорожает не больше чем на 1%.
Ниже приводим актуальные цены на продукты в Украине, согласно данным Минфина.
Цены на базовые продукты:
- молоко – 46-50 грн (900 мл)
- буханка хлеба – 35 грн
- яйца – 78 грн
- твердый сыр – 533 грн за кг
- куриное филе – 176 грн за кг
- рис – 58-69 грн за кг
- яблоки – 34-37 грн за кг
- картофель – 30-34 грн за кг
- подсолнечное масло – 66 грн (1 літр)
- говяжья вырезка – 302 грн за кг
- мандарины – 84 грн за кг
Стоит отметить, что до Рождества и Нового года цены на базовые продукты могут измениться, но вместе с тем сети супермаркетов обычно к праздникам предоставляют акционные предложения на некоторые товары.
Какая стоимость продуктов в Польше
В Польше средняя стоимость месячной потребительской корзины осенью составила 288,99 злотых (2 889,90 грн). Самые низкие цены на продукты традиционно в крупнейших сетях Lidl и Biedronka.
По сравнению с Украиной, в Польше дешевле молоко и свинина, но дороже куриное филе, гречка и яйца.
Цены на базовые продукты:
- молоко – от 3,29 до 4,79 злотых за литр (от 32,90 до 47,90 грн)
- буханка хлеб – от 2,49 злотых за 500 г (24,90 грн)
- яйца – от 10,99 до 11,99 злотых за 10 штук (от 109,9 до 119,90 грн)
- твердый сыр – от 30 злотых за кг (от 300 грн)
- куриное филе – от 24,80 до 28,99 злотых за килограмм (от 248 до 289,90 грн)
- говядина (для стейка) – 48,99 злотых за килограмм (499,90 грн), с прослойкой жира – 24,90 злотых (249 грн)
- рис – 5,8 злотого за кг (58 грн)
- яблоки – от 3,99 злотых за килограмм (39,90 грн)
- картофель – от 1,29 до 3,99 злотых за килограмм (от 12,90 грн до 39,90 грн)
- подсолнечное масло – от 5,99 до 8,49 злотых за литр (от 59,90 до 84,49 грн)
- мандарины – 9 злотых за килограмм (90 грн)
Годовой уровень инфляции в Польше составляет 6,6% (фото иллюстративный: Freepik)
Сколько стоят базовые продукты в Германии
В Германии цены на продукты в целом ниже, чем в подавляющем большинстве европейских стран. Благодаря своей развитой сельскохозяйственной промышленности там достаточно доступна цена на молоко и картофель. Несмотря на то, что уровень инфляции составляет всего 2%, цены за год на некоторые продукты подскочили на 10-30%.
Самыми популярными супермаркетами являются Edeka, Kaufland, Lidl, Penny, Netto и Aldi. Самые низкие цены в супермаркетах Aldi, Lidl, Penny и Netto. Сеть Alnatura специализируется на органических продуктах, цены там обычно в два-три раза выше, чем в обычных магазинах.
Цены на базовые продукты:
- молоко – 1,25 евро за 1 литр (55 грн)
- буханка хлеба – 1,30 евро (57 грн)
- яйца – 2,89 евро за 10 штук (127 грн)
- твердый сыр – 8,90 евро за кг (391 грн)
- куриное филе – 7,32 евро за кг (321 грн)
- рис – 2,09 евро за кг (92 грн)
- яблоки – 2,20 евро за кг (96 грн)
- картофель – 1,15 евро за кг (51 грн)
- подсолнечное масло – 2,69 за 1 литр (118 грн)
- говяжья вырезка – 20 евро за кг (878 грн)
- мандарины – от 3 евро за кг (132 грн)
Читайте также о том, что на потребительском рынке Украины ожидают непродолжительный ценовой всплеск, в течение которого инфляция будет оставаться выше 10%. По прогнозам экспертов, инфляционный всплеск продлится до середины 2025 года.
Ранее мы писали о том, что в ноябре резко упали цены на мандарины, поскольку начался сезон сбора урожая в странах-поставщиках. Стоимость этого фрукта снизилась до 80 грн за килограмм, а в начале осени он стоил более 122 грн за килограмм. Перед днем св. Николая мандаринки ожидаемо подорожали, но не существенно. В среднем они стоят 84 грн за килограмм.
При подготовке материала использовали данные Минфина, Kidpassage.com, Msn.com, Biedronka.
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