Инфляция ускорилась: на что в Украине выросли цены

Потребительские цены в Украине в октябре 2024 года выросли на 1,8%. Это выше, чем рост цен в сентябре (1,7%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, с начала года цены выросли на 8,4%.

Годовая инфляция ускорилась до 9,7% по сравнению с 8,6% в сентябре.

Цены на товары и услуги

По данным Госстата, продукты питания и безалкогольные напитки за октябрь подорожали на 3,2 %. Больше всего подорожали яйца - на 18,1 % и овощи - на 18,2%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,8%, на одежду и обувь - на 1,2%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,1%.

Цены на предметы домашнего обихода и бытовую техника выросли на 0,6%, здравоохранение подорожало на 1,0%, транспорт - на 0,5%, цены на связь выросли на 0,5%, на отдых и культуру выросли на 0,6%, образование подорожало на 0,1%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,0%, разные товары и услуги на 1,1%.