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Инфляция ускорилась: на что в Украине выросли цены

Украина, Пятница 08 ноября 2024 15:00
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Инфляция ускорилась: на что в Украине выросли цены Фото: инфляция в октябре 2024 года выросла до 1,8% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Потребительские цены в Украине в октябре 2024 года выросли на 1,8%. Это выше, чем рост цен в сентябре (1,7%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, с начала года цены выросли на 8,4%.

Инфляция ускорилась: на что в Украине выросли цены

Годовая инфляция ускорилась до 9,7% по сравнению с 8,6% в сентябре.

Цены на товары и услуги

По данным Госстата, продукты питания и безалкогольные напитки за октябрь подорожали на 3,2 %. Больше всего подорожали яйца - на 18,1 % и овощи - на 18,2%.

Инфляция ускорилась: на что в Украине выросли цены

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,8%, на одежду и обувь - на 1,2%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,1%.

Инфляция ускорилась: на что в Украине выросли цены

Цены на предметы домашнего обихода и бытовую техника выросли на 0,6%, здравоохранение подорожало на 1,0%, транспорт - на 0,5%, цены на связь выросли на 0,5%, на отдых и культуру выросли на 0,6%, образование подорожало на 0,1%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,0%, разные товары и услуги на 1,1%.

Прогноз по инфляции

Напомним, в октябре НБУ ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2024 году с 8,5% до 9,7%.

По прогнозу НБУ, в ближайшие месяцы ценовое давление в Украине будет сохраняться из-за влияния факторов со стороны предложения продовольственных товаров, расширения бюджетных расходов, высоких темпов роста заработных плат и увеличения энергодефицита во время отопительного сезона.

Пик роста цен ожидается в I квартале 2025 года - 11,4%.

В то же время, весной 2025 года инфляция начнет снижаться. Замедлению темпов роста цен в следующем году будет способствовать взвешенная монетарная политика НБУ, ослабление внешнего ценового давления, улучшение ситуации в энергосекторе и увеличение урожаев.

Прогноз НБУ предусматривает снижение инфляции до 6,9% в конце 2025 года и ее приведение к цели 5% в 2026 году.

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Государственная служба статистики Инфляция в Украине
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