Ціни на продукти: скільки коштує скупитись до свят в Україні, Польщі та Німеччині

В Україні інфляція із жовтня минулого року по жовтень 2024-го зросла на 9,7%. У Польщі та Німеччині за аналогічний період цей показник становить 6,6% та 2%, відповідно.

РБК-Україна розповідає, скільки коштують базові продукти в Україні, Польщі та Німеччині.

Які ціни на базові продукти в Україні

В Україні ціни на продукти продовжують рости, найбільше восени подорожчали яйця, гречка, м'ясо, олія, молочні продукти та овочі борщового набору. Головною причиною цього є підвищення цін на енергоресурси. Лише у жовтні інфляція становила 1,8%. Тоді продукти подорожчали на 3,2%. Найбільше підвищилась ціна на яйця та овочі – на 18,2%.

За прогнозом експерта, ціни на яйця знову можуть зрости після 15 грудня, але не більш як на 10%. А от ціни на хліб масового виробництва стримуватимуть штучно, тому він до Нового року подорожчає не більше, ніж на 1%.

Нижче наводимо актуальні ціни на продукти в Україні, згідно із даними Мінфіну.

Ціни на базові продукти:

молоко – 46-50 грн (900 мл)

буханець хліба – 35 грн

яйця – 78 грн (10 штук)

твердий сир – 533 грн за кг

куряче філе – 176 грн за кг

рис – 58-69 грн за кг

яблука – 34-37 грн за кг

картопля – 30-34 грн за кг

соняшникова олія – 66 грн (1 літр)

яловича вирізка – 302 грн за кг

мандарини – 84 грн за кг

Варто зазначити, що до Різдва та Нового року ціни на базові продукти можуть змінитись, але разом із тим мережі супермаркетів до свят зазвичай надають акційні пропозиції на деякі товари.

Яка вартість продуктів у Польщі

У Польщі середня вартість місячного споживчого кошика восени становила 288,99 злотих (2 889,90 грн). Найнижчі ціни на продукти традиційно у найбільших мережах Lidl та Biedronka.

У порівнянні з Україною, у Польщі дешевше молоко і свинина, але дорожче куряче філе, гречка та яйця.

Ціни на базові продукти:

молоко – від 3,29 до 4,79 злотих за літр (від 32,90 до 47,90 грн)

буханець хліб – від 2,49 злотих за 500 г (24,90 грн)

яйця – від 10,99 до 11,99 злотих за 10 штук (від 109,9 до 119,90 грн)

твердий сир – від 30 злотих за кг (від 300 грн)

куряче філе – від 24,80 до 28,99 злотих за кілограм (від 248 до 289,90 грн)

яловичина (для стейку) – 48,99 злотих за кілограм (499,90 грн), з прошарком жиру – 24,90 злотих (249 грн)

рис – 5,8 злотого за кг (58 грн)

яблука – від 3,99 злотих за кілограм (39,90 грн)

картопля – від 1,29 до 3,99 злотих за кілограм (від 12,90 грн до 39,90 грн)

соняшникова олія – від 5,99 до 8,49 злотих за літр (від 59,90 до 84,49 грн)

мандарини – 9 злотих за кілограм (90 грн)

Річний рівень інфляції у Польщі становить 6,6% (фото ілюстративне: Freepik)

Скільки коштують базові продукти в Німеччині

У Німеччині ціни на продукти загалом нижчі, ніж в переважній більшості європейських країн. Завдяки своїй розвинутій сільськогосподарській промисловості там доволі доступна вартість на молоко і картоплю. Попри те, що рівень інфляції становить лише 2%, ціни за рік на деякі продукти підскочили на 10-30%.

Найпопулярнішими супермаркетами є Edeka, Kaufland, Lidl, Penny, Netto і Aldi. Найнижчі ціни у супермаркетах Aldi, Lidl, Penny та Netto. Мережа Alnatura спеціалізується на органічних продуктах, ціни там зазвичай удвічі-тричі вищі, ніж у звичайних магазинах.

Ціни на базові продукти: