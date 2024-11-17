Сезон мандаринов начался. Сколько стоит фрукт и что будет с ценами на зимние праздники

В Украине существенно снизились цены на мандарины. Сейчас их продают в среднем за 80,87 грн килограмм, а в начале сентября они стоили 122,20 грн. Такие данные приводит Минфин.

РБК-Украина рассказывает о том, за сколько продают мандарины в разных торговых сетях и какая будет цена на новогодние праздники.

Почему подешевели мандарины

"Средняя цена на мандарины на оптовом рынке "Шувар" во Львове упала на 10% за неделю и составляет сейчас 97,50 грн/кг. Раньше стоимость была 107,5 грн/кг. Снижение цен на мандарины обусловлено началом сезона сбора урожая в основных странах-поставщиках, что увеличивает предложение на рынке", – говорит Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове.

Основными странами-импортерами мандаринов в Украине являются Турция, Греция, Израиль, Испания, Италия, Пакистан и Египет. Самые популярные сорта: сатсума – ранний сладкий сорт с тонкой кожурой и клементины – бескостные мандарины с ярким ароматом.

"В преддверии праздников, в частности Дня святого Николая, возможно повышение цен из-за роста спроса, однако значительных колебаний не ожидается при стабильном предложении", – отмечает Попович.

Сколько стоят мандарины в разных торговых сетях

В АТБ мандарины из Турции стоят 82,95 грн за килограмм, а климентины – 71,55 грн.

Стоимость мандаринов в АТБ (скриншот сайта АТБ)

В Сильпо самые дешевые мандарины стоят 69 грн (сорт муркот) за килограмм, климентины продают по 99 грн, сорт Мона Лиза – за 199 грн.

Стоимость мандаринов в Сильпо (скриншот сайта Сільпо)

В Новусе мандарины сатсума стоят 69,99 грн, испанские мандарины – 159 грн, климентины по акции сейчас продают за 59,99 грн (обычная цена 99 грн).

Стоимость мандаринов в Новусе (скриншот сайта Новус)

В Форе мандарины по акции продают за 74,90 грн (цена без акции 82,90 грн), климентины стоят 119,90 грн.

Стоимость мандаринов в Форе (скриншот сайта Фора)