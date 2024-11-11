ua en ru
Пн, 11 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина переживает инфляционный всплеск: как долго будет продолжаться ускоренный рост цен

Украина, Понедельник 11 ноября 2024 12:43
UA EN RU
Украина переживает инфляционный всплеск: как долго будет продолжаться ускоренный рост цен Фото: Инфляционный всплеск в Украине завершится во второй половине 2025 года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Ценовой всплеск на потребительском рынке у Украины будет относительно непродолжительным. Инфляция будет выше 10% к середине следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике (КМП) НБУ 30 октября, во время которого было поддержано решение сохранить учетную ставку на уровне 13,0%.

Как отмечается в сообщении, показатель потребительской инфляции (8,6% г/г в сентябре) ощутимо превысил прогноз НБУ. Ускорение инфляции ожидаемо обусловлено влиянием худших урожаев этого года и связанным с этим удорожанием сырья, дальнейшим увеличением производственных затрат, в частности на электроэнергию и оплату труда, а также курсовыми эффектами. Влияние большинства этих факторов на ценовую динамику оказалось более существенным, чем ожидалось.

"Для противодействия ценовому давлению НБУ с июля приостановил смягчение процентной политики и приложил усилия для сохранения устойчивости валютного рынка", - заявили в НБУ.

НБУ прогнозирует, что инфляционный всплеск будет относительно непродолжительным. Согласно базовому сценарию прогноза, потребительская инфляция только в течение первого полугодия следующего года будет находиться на двузнаковом уровне и уже весной вернется к траектории устойчивого замедления.

Это произойдет благодаря применению комбинации мер процентной и валютно-курсовой политики НБУ, а также других инструментов, учитывая ожидаемый рост предложения продовольственных товаров и ослабление внешнего ценового давления.

Инфляция в Украине

По данным Госстата, в октябре 2024 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 9,7% по сравнению с 8,6% в сентябре.

В октябре НБУ ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2024 году с 8,5% до 9,7%.

По прогнозу НБУ, в ближайшие месяцы ценовое давление в Украине будет сохраняться из-за влияния факторов предложения продовольственных товаров, расширения бюджетных расходов, высоких темпов роста заработных плат и увеличения энергодефицита во время отопительного сезона.

Пик роста цен ожидается в I квартале 2025 года - 11,4%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Инфляция в Украине Цены в Украине
NEWS
Опасный период. Зачем РФ имитировала пуски с Ту-95МС и когда возможен обстрел
Опасный период. Зачем РФ имитировала пуски с Ту-95МС и когда возможен обстрел
DAILY
Южный форпост. Как живут и о чем мечтают херсонцы через два года после освобождения города
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Южный форпост. Как живут и о чем мечтают херсонцы через два года после освобождения города