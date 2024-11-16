Будет еще дороже. Почему цены на яйца под 70 гривен и продолжают расти
Цены на яйца в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 40%. В октябре этот показатель по отношению к сентябрю составлял 12,3%. По данным Минфина, в среднем десяток яиц сейчас стоит 66,63 грн.
РБК-Украина рассказывает о том, сколько стоят яйца в разных торговых сетях и какая будет цена на новогодние праздники.
Почему подскочили цены на яйца и что будет дальше
"Средняя цена на десяток яиц куриных столовых на оптовом рынке "Шувар" сегодня составляет 58,50 грн, что на 58% выше стоимости в такой же период прошлого года – тогда было 37 грн. Резкий рост цен на яйца этого сезона в Украине обусловлено несколькими факторами", – говорит Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове.
Эксперт объясняет, что на цену яиц повлияло повышение стоимости кормов для птицы, а также то, что осенью снижается продуктивность кур.
"70% стоимости яйца составляет стоимость комбикорма, а это – кукуруза. Как только она подорожала, это сразу отразилось на яйцах. Их цена выросла на 20% только за последний месяц", – говорит экономист Олег Пендзин.
Отметим, что подобный длительный рост цен на этот продукт наблюдался с октября 2022 по апрель 2023 года. Тогда десяток яиц стоил 65 грн.
"Сейчас будет небольшое плато – более-менее цены расти не будут, но с 15 декабря рост восстановится. Сейчас средняя цена 63-64 грн (за 10 штук) по Украине, а в крупных супермаркетах – 70 грн, еще на 10% цена повысится, но это максимум. Больше цена расти не будет. Сейчас домашние яйца стоят 90-95 грн. Не будут яйца птицефабрики стоить дороже домашних", – говорит эксперт.
Добавим, что раньше первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что в октябре этого года производство яиц уменьшилось на 5% по сравнению с прошлым годом. Это также повлияло на повышение цены. По его словам, анализ предыдущих лет показал, что цена на яйца самая высокая в начале ноября, далее она выравнивается и снижается.
Отметим, что на рынке есть только отечественное столовое яйцо, поскольку Украина не экспортирует эту продукцию.
Сколько стоят яйца в разных торговых сетях
В сети АТБ дешевле всего стоят куриные яйца "Своя линия" – 74,50 грн за 10 шт., дороже всего – "Квочка домашня" – 79,90 грн за упаковку. Перепелиные яйца – 60,90 грн за 20 штук.
Цены на яйца в сети АТБ (скриншот сайта АТБ)
В сети Сильпо самая низкая цена на десяток яиц "Квочка файна" – 55, 49 грн, дороже всего стоят "Шаничи" – 99 грн. Перепелиные яйца продают по 64,99 грн за 20 штук.
Цены на яйца в сети Сильпо (скриншот сайта Сильпо)
В сети Новус дешевле всего продают нефасованные яйца – 61,7 грн за десяток, дороже всего – "Ясенсвіт" 88, 99 грн. Перепелиные яйца стоят 66,99 грн за 20 штук.
Цены на яйца в сети Новус (скриншот сайта Новуса)
В сети Фора самая низкая цена на нефасованные яйца первого сорта – 62,9 грн за десяток, дороже всего – яйца "Вільний вигул" за 87,90 грн. Перепелиные яйца стоят 58,90 грн за 18 штук.
Цены на яйца в сети Фора (скриншот сайта Форы)
Ранее мы писали о том, что цены на хлеб массовых сортов в Украине повысились в течение года на 13%. По прогнозам экономиста, стоимость этой продукции будет расти, но не больше чем на 1-1,5% в месяц. В этом году цена на хлеб выросла, потому что Украина собрала на 10 млн тонн зерна меньше, чем в 2023 году.
Читайте также о том, что цены на картофель в этом году выросли почти вдвое. Средняя цена этого овоща составляет 31,87 грн. за килограмм, по данным Минфина. Но эксперты прогнозируют, что до конца года стоимость повысится до 37 грн. за килограмм.
При подготовке материала использовали: эксклюзивный комментарий для РБК-Украина экономиста Олега Пендзина, данные Минфина, информацию с сайтов торговых сетей и заявление Тараса Высоцкого "Суспільному".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины и читайте на канале РБК-Украина в Telegram.