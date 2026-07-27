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Цены выросли почти на 40%. Сколько теперь стоит обучение в Каразинском университете

08:07 27.07.2026 Пн
2 мин
Не ІТ-направления. Какие специальности стали самыми дорогими?
aimg Василина Копытко
Цены выросли почти на 40%. Сколько теперь стоит обучение в Каразинском университете Самые дешевые специальности стоят от 38 тысяч гривен (фото: portal-abiturienta it-kharkiv com)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Харьковский национальный университет имени Василия Каразина обнародовал новые расценки на получение образования для абитуриентов 2026 года. Стоимость контракта заметно увеличилась для всех направлений подготовки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Каразинского университета.

Главное:

  • Самая дорогая специальность - "Торговля, предпринимательство и биржевая деятельность": 75 тыс. грн за один курс.
  • Цены выросли на 38%: Право, международные отношения, журналистика, финансы, менеджмент и маркетинг стоят 64,45 тыс. грн. в год.
  • ІТ-направления дешевле - 53,15 тыс. грн, а медицина - 67,2 тыс. грн за один курс.

Сколько стоит обучение в 2026-м

В 2026 году самой дорогой бакалаврской программой Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина стала специальность "Торговля, предпринимательство и биржевая деятельность". Один год обучения здесь будет стоить 75 тыс. грн .

Интересно, что даже медицина не возглавила рейтинг самых дорогих программ. Первый курс медицинского факультета стоит 67,2 тыс. грн, что больше, чем большинство специальностей университета, но меньше, чем рекордная стоимость программы по торговле и предпринимательству.

Сразу за ней идет большая группа специальностей с почти одинаковой стоимостью - 64,45 тыс. грн в год. В нее вошли, прежде всего, экономические, управленческие, юридические и международные направления.

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В частности, это экономика, финансы, менеджмент, маркетинг, право, международное право, международные отношения, публичное управление, а также журналистика, гостинично-ресторанное дело и туризм.

"Эти специальности были самыми дорогими в вузе и в прошлом году. Но тогда год обучения стоил 46,7 тысяч гривен, то есть цены выросли примерно на 38%", - отмечают в вузе.

В то же время популярные ІТ-направления оказались дешевле. За обучение на компьютерных науках, компьютерной инженерии или кибербезопасности первокурсникам придется заплатить 53,15 тыс. грн .

Еще ниже стоимость большинства естественных, физико-математических и гуманитарных специальностей, где годовое обучение стоит от 38,65 тыс. до 44,15 тыс. грн .

Читайте также, что цены в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко на 2026 год выросли почти на 27% по сравнению с прошлым годом. Теперь самая дорогая специальность стоит 119 тысяч гривен за курс.

Ранее мы писали о том, что в КПИ обучение подорожало на 28%, а во Львовской политехнике - на 50%. Теперь самые дешевые специальности там стоят 50-52 тысяч гривен, самые дорогие - 70-100 тысяч гривен.

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