Топ-10 вузов Львова с самыми высокими конкурсными баллами: куда труднее всего поступить

Львов остается одним из самых популярных городов для получения образования. Прошлогодняя вступительная кампания показала высокие показатели конкурсного балла в вузах региона.

РБК-Украина со ссылкой на Abitly делится рейтингом вузов Львова с самым высоким баллом при поступлении.

Главное: Лидеры по баллам: Украинский католический университет возглавил общий список с показателем 169,42 балла, за ним следуют медуниверситет (161 балл) и академия искусств (154,38 балла).

Украинский католический университет возглавил общий список с показателем 169,42 балла, за ним следуют медуниверситет (161 балл) и академия искусств (154,38 балла). Лидеры по количеству абитуриентов: Больше всего абитуриентов в прошлом году приняли "Львовская политехника" (4 896 человек) и ЛНУ имени Франко (4 097 человек).

Больше всего абитуриентов в прошлом году приняли "Львовская политехника" (4 896 человек) и ЛНУ имени Франко (4 097 человек). Форма собственности: В десятку вошли два частных вуза - УКУ и Львовский торгово-экономический университет.

Куда труднее всего поступить

Для анализа взяли данные за 2025-й год, поскольку вступительная кампания в этом году еще продолжается.

В рейтинг вошли как большие классические университеты с тысячами абитуриентов, так и небольшие или специализированные заведения. Высокие проходные баллы традиционно демонстрируют медицинские, художественные и частные учреждения.

Лидером по среднему баллу НМТ в общем списке стало частное заведение Украинский католический университет с показателем 169,42 балла.

Среди классических университетов высокие показатели удерживают Львовский национальный университет имени Ивана Франко (145,45 балла) и Национальный университет Львовская политехника (138,82 балла). Именно в этих заведениях было больше всего абитуриентов в прошлом году - 4 097 и 4 896 соответственно.

Рейтинг по наивысшему баллу в 2025-м: