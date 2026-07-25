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Где сложнее всего поступить на бюджет в Киеве: топ-10 вузов по проходному баллу

08:07 25.07.2026 Сб
2 мин
В каком университете в прошлом году был самый высокий проходной балл?
aimg Василина Копытко
Где сложнее всего поступить на бюджет в Киеве: топ-10 вузов по проходному баллу В первой десятке вузов проходной балл колеблется от 136 до 158 (фото иллюстративный: Freepik)
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Конкуренция за бюджетные места в столичных университетах остается очень высокой, а лидерами по показателям проходных баллов становятся профильные художественные и экономические учреждения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Abitly.

Главное:

  • Творчество и экономика в приоритете: Самый высокий порог для поступления нв бюджет в Киеве демонстрируют художественные и экономические академии, где проходные баллы превышают показатели многих классических университетов.
  • Фактор творческих конкурсов: Высокие проходные баллы у лидеров рейтинга часто обусловлены спецификой отбора, включающей дополнительные творческие испытания, кроме НМТ.
  • Рейтинг 2025 года: Лидером списка стала Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука с показателем 158,5 баллов.

Где самые высокие требования к поступающим

В рейтинг вошли заведения, проходной балл к которым был самым высоким в прошлом году:

  • Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука - 158,5
  • Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств - 154,78
  • Киевский национальный университет культуры и искусств (КНУКиМ) - 153,44
  • Киевская школа экономики (KSE) - 145,75
  • Высшее учебное заведение "Киевская академия прикладных искусств" - 145,5
  • Национальный транспортный университет - 145
  • Национальная академия статистики, учета и аудита - 141,13
  • Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры (НАОМА) - 140,8
  • Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств - 139
  • Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) - 136,88

Почему лидируют именно эти заведения

Результаты рейтинга демонстрируют четкую тенденцию: первые позиции занимают заведения, специализирующиеся на творческих и экономических направлениях.

Высокая конкуренция и требовательность к абитуриентам в этих нишах являются определяющими факторами формирования проходного балла.

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Специфика поступления в художественные и специализированные вузы заключается в необходимости прохождения дополнительных творческих конкурсов. Это часто приводит к более высоким показателям среднего балла по сравнению с многопрофильными университетами.

В то же время, классические университеты, как, например, КНУ им. Шевченко, в этом списке уступают узкопрофильным лидерам. Такая ситуация объясняется большим количеством специальностей в составе классических вузов, каждая из которых имеет собственные, иногда существенно отличные требования к поступающим.

Читайте также о том, что 19 июля в Украине начали принимать заявления для поступления на бакалавриат. В 2026 году абитуриенты имеют право подать 10 заявлений, из них - 5 на бюджет. Заявления будут приниматься до 18:00 1 августа.

Напомним, что недавно Кабмин определил количество бюджетных мест для заведений высшего и профессионального высшего образования на 2026 год. На государственной форме обучения смогут получить образование более 166 тысяч абитуриентов.

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