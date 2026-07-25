Где сложнее всего поступить на бюджет в Киеве: топ-10 вузов по проходному баллу

Конкуренция за бюджетные места в столичных университетах остается очень высокой, а лидерами по показателям проходных баллов становятся профильные художественные и экономические учреждения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Abitly .

Главное: Творчество и экономика в приоритете: Самый высокий порог для поступления нв бюджет в Киеве демонстрируют художественные и экономические академии, где проходные баллы превышают показатели многих классических университетов.

Самый высокий порог для поступления нв бюджет в Киеве демонстрируют художественные и экономические академии, где проходные баллы превышают показатели многих классических университетов. Фактор творческих конкурсов: Высокие проходные баллы у лидеров рейтинга часто обусловлены спецификой отбора, включающей дополнительные творческие испытания, кроме НМТ.

Высокие проходные баллы у лидеров рейтинга часто обусловлены спецификой отбора, включающей дополнительные творческие испытания, кроме НМТ. Рейтинг 2025 года: Лидером списка стала Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука с показателем 158,5 баллов.

Где самые высокие требования к поступающим

В рейтинг вошли заведения, проходной балл к которым был самым высоким в прошлом году:

Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука - 158,5

Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств - 154,78

Киевский национальный университет культуры и искусств (КНУКиМ) - 153,44

Киевская школа экономики (KSE) - 145,75

Высшее учебное заведение "Киевская академия прикладных искусств" - 145,5

Национальный транспортный университет - 145

Национальная академия статистики, учета и аудита - 141,13

Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры (НАОМА) - 140,8

Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств - 139

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) - 136,88

Почему лидируют именно эти заведения

Результаты рейтинга демонстрируют четкую тенденцию: первые позиции занимают заведения, специализирующиеся на творческих и экономических направлениях.

Высокая конкуренция и требовательность к абитуриентам в этих нишах являются определяющими факторами формирования проходного балла.

Специфика поступления в художественные и специализированные вузы заключается в необходимости прохождения дополнительных творческих конкурсов. Это часто приводит к более высоким показателям среднего балла по сравнению с многопрофильными университетами.

В то же время, классические университеты, как, например, КНУ им. Шевченко, в этом списке уступают узкопрофильным лидерам. Такая ситуация объясняется большим количеством специальностей в составе классических вузов, каждая из которых имеет собственные, иногда существенно отличные требования к поступающим.