Цена на подсолнечное масло бьет рекорды: чего ждать украинцам осенью

За год цена на подсолнечное масло в Украине подскочила более чем на треть. Сейчас 1 литр в среднем стоит больше 80 гривен. И это еще не конец роста стоимости продукта, говорят эксперты.
В комментарии РБК-Украина экономист Олег Пендзин рассказал, чего ждать от цен на подсолнечное масло в ближайшее время.
В июле 2025 года средняя цена за литр масла в Украине составляла 81,02 гривны, для сравнения, в июле прошлого года - 60,45 гривны, по данным Минфина.
"За год подсолнечное масло сильно выросло в цене. Говорят, что в этом году будет плохой урожай семян, а это значит, что остается тенденция дальнейшего роста цен на подсолнечное масло", - объясняет Пендзин.
Добавим, что летом НААН Украины заявил, что ожидаемый уровень валового сбора подсолнечника в этом году - около 11,0 млн тонн. Это почти прошлогодние показатели.
"На стоимость подсолнечного масла очень влияет цена на электричество, поскольку прессы на производстве работают на свету. В общем, по росту цен на продукты у меня наибольшие опасения именно по подсолнечному маслу, также еще не до конца понятна ситуация с яйцом", - говорит Пендзин.
Напомним, что эксперты уже призвали украинцев готовиться к сложной ситуации осенью и зимой, поскольку враг будет обстреливать ТЭЦ и придется снова быть без света. Если производства будут использовать альтернативные источники питания, это тоже повлияет на повышение цены на подсолнечное масло.
В августе 2025 года мировые цены на растительные масла достигли многолетних максимумов. Индекс цен вырос до 169,1 пункта с июля 2022 года. Это рост на 1,4% за месяц.
Подорожали пальмовое, подсолнечное и рапсовое масла, что компенсировало падение цен на соевое масло. На рынок повлиял рост мирового спроса и планы Индонезии увеличить норму биотоплива в 2026 году. Дополнительным фактором стало сокращение предложения подсолнечного масла в Черноморском регионе и рапсового в Европе.
