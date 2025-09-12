ua en ru
Основные продукты в Украине за год подорожали на треть, но подешевела капуста

Украина, Пятница 12 сентября 2025 12:01
Основные продукты в Украине за год подорожали на треть, но подешевела капуста Фото: цены на мясо выросли более чем на треть (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В августе 2025 года украинцы ощутили новый виток подорожания продуктов. Рост коснулся почти всех категорий, кроме отдельных овощей и сахара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

В августе 2025 года цены на большинство продуктов питания выросли по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года.

Больше всего подорожали яйца, мясо и яблоки. В то же время по некоторым позициям зафиксировано снижение стоимости.

Рекордный рост цен

За год цена на яйца выросла на 77,4% - с 31,4 до 55,8 гривен за десяток. Яблоки подорожали более чем в два раза - на 148,2%, с 28,3 до 70,3 гривен за килограмм.

Существенно поднялись цены на курятину. Тушки куриные подорожали на 35,9%, а филе - на 37,5%. Свинина за год прибавила в цене 36,8%, говядина - почти 23%.

Хлеб, крупы и молочные продукты

Стоимость хлеба выросла на 17-21%. В частности, пшеничный из муки высшего сорта подорожал до 58,6 гривен за килограмм.

Среди круп больше всего поднялись цены на ячневые (+37,8%) и гречневые (+19,1%).

Молочные продукты также прибавили в цене: молоко подорожало на 21,1%, сметана - на 23,5%, масло - на 31,5%.

Кроме того, подсолнечное масло в Украине подорожало на 32,4% до 81,4 гривен за литр.

Овощи и сахар

Цены на овощи показали разнонаправленную динамику. Капуста подешевела на 40,2%, свекла - на 13%. В то же время морковь подорожала на 10,2%, картофель - на 7,7%.

Сахар за год потерял в цене 9,3% и стоит в среднем 32,4 гривен за килограмм.
Общая тенденция

По данным Госстата, рост стоимости пищевых продуктов в августе 2025 года ощутимый в большинстве категорий. Особенно подорожали мясо, яйца и яблоки, что существенно влияет на потребительские расходы украинцев.

Напомним, продовольственная инфляция в Украине в августе 2025 года замедлилась до 20,5%. Общая инфляция составила 13,2%.

Данные Госстата свидетельствуют, что рост оптовых цен производителей продуктов в июле замедлился до 17,7%. Цены производителей переносятся на цены на прилавках магазинов с лагом в несколько месяцев.

Следует отметить, что цены на мясо в мире в августе 2025 года выросли до рекордных значений. Кроме того, цены на растительные масла достигли максимума с июля 2022 года. Эти показатели непосредственно влияют на цены в Украине.

