Ціна на соняшникову олію б'є рекорди: чого чекати українцям восени

Ціни на олію в Україні знову підскочать (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

За рік ціна на соняшнику олію в Україні підскочила більш як на третину. Зараз 1 літр в середньому коштує понад 80 гривень. І це ще не кінець зростання вартості продукту, кажуть експерти.

У коментарі РБК-Україна економіст Олег Пендзин розповів, чого чекати від цін на олію найближчим часом.

Ціни на олію восени

У липні 2025 року середня ціна за літр олії в Україні становила 81,02 гривні, для порівняння, у липні торік - 60,45 гривні, за даними Мінфіну. 

"За рік олія сильно виросла у ціні. Кажуть, що цього року буде поганий урожай насіння, а це означає, що залишається тенденція подальшого росту цін на олію", - пояснює Пендзин.

Додамо, що влітку НААН України заявив, що очікуваний рівень валового збору соняшника цьогоріч - близько 11,0 млн тонн. Це майже торішні показники.

"На вартість олії дуже впливає ціна на електрику, оскільки преси на виробництві працюють на світлі. Загалом, по зростанню цін на продукти у мене найбільші побоювання саме щодо олії, також ще не до кінця зрозуміла ситуація із яйцем", - каже Пендзин.

Нагадаємо, що експерти уже закликали українців готуватися до складної ситуації восени та взимку, оскільки ворог обстрілюватиме ТЕЦ і доведеться знову бути без світла. Якщо виробництва використовуватимуть альтернативні джерела живлення, це теж вплине на підвищення ціни на олію.

Ціни на соняшникову олію в мережі АТБ (скриншот)

Ціни на олію ростуть у всьому світі

У серпні 2025 року світові ціни на олії досягли багаторічних максимумів. Індекс цін зріс до 169,1 пункту з липня 2022 року. Це зростання на 1,4% за місяць.

Подорожчали пальмова, соняшникова та ріпакова олії, що компенсувало падіння цін на соєву олію. На ринок вплинуло зростання світового попиту і плани Індонезії збільшити норму біопалива у 2026 році. Додатковим фактором стало скорочення пропозиції соняшникової олії в Чорноморському регіоні та ріпакової в Європі.

Читайте також про те, що за даними Держстату, річна інфляція в серпні 2025 року сповільнилася до 13,2%, порівняно з 14,1% у липні. Два місяці поспіль - у липні та серпні - в Україні спостерігалася сезонна дефляція. Ціни знижувалися через здешевлення овочів і фруктів нового врожаю.

Раніше ми писали про те, що у серпні 2025 року українці відчули новий виток подорожчання продуктів. Зростання торкнулося майже всіх категорій, крім окремих овочів та цукру.

