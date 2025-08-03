"Хуже, чем в прошлом году": что будет с пшеницей, подсолнечником и картофелем – интервью с аграрием

Каким будет урожай зерна в 2025 году, останутся ли украинцы без картофеля и овощей для "борщевого набора", и что произойдет с ценами на кукурузу и масличные культуры – в интервью РБК-Украина.

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Аномально теплая зима, поздние весенние заморозки и недостаток влаги поставили под угрозу потенциальный урожай многих культур. Истощенные земли, которые все меньше получают удобрений, уже не способны показывать прежние показатели производительности. А из-за недостатка средств защиты растения стали еще более уязвимы к болезням и вредителям.

"В Украине средняя температура весной была на 1-3 градуса ниже нормы, что хорошо для озимых, но снижало развитие теплолюбивых культур – сои, кукурузы, подсолнечника. Летняя погода создала вызовы для яровых и масличных, особенно в регионах с дефицитом влаги. Общий урожай 2025 года, очевидно, будет ниже среднего, особенно для кукурузы и подсолнечника", – говорит и.о. первого вице-президента Национальной академии аграрных наук Украины Игорь Гриник.

РБК-Украина расспросило Гриника насколько провальной может быть нынешняя жатва, что будет с урожаем картофеля, хватит ли Украине собранного подсолнечника для собственных нужд и как агросектор адаптируется к вызовам войны.

Жатва в условиях войны, засухи и жары: каким будет урожай 2025 года

– Как в целом складывается ситуация с урожайностью в 2025 году?

– Еще рано делать выводы по урожайности текущего года, так как жатва только в разгаре. Например, на середину июля пшеницы собрано в пределах 35% от запланированных площадей, ячменя – более 40%, рапса – почти 24%. Наполовину собрали горох.

В целом на сегодня можно говорить о том, что урожайность озимых будет несколько ниже по сравнению с 2024 г. Средняя урожайность озимой пшеницы в Украине в прошлом году составляла около 4,3-4,5 т/га, а в 2025 г. – 3,1 т/га, ячменя озимого около 4 т/га в прошлом году, а в 2025 г. – 3,3 т/га.

Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых в хозяйствах Львовской – 6,64 т/га, Хмельницкой – 6,47 т/га, Черновицкой – 6,40 т/га и Ивано-Франковской – 5,98 т/га областей.

Вместе с тем в основных зерновых областях юга и востока Украины (Херсонская, Николаевская, Одесская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская) урожайность пока не очень обнадеживающая – озимые (ячмень и пшеница) обеспечивает урожайность в среднем на от 1,25 до 2,90 т/га, что объясняется сложными погодными условиями в течение весенне-летней вегетации: длительная засуха, недостаток влаги, поздние заморозки, суховейные ветры.

Отметим, что уже сейчас проходит подготовка семян сортов пшеницы озимой и ячменя для обеспечения аграриев качественным посевным материалом. Имеются сорта для различных технологий и предшественников.

И.о. первого вице-президента Национальной академии аграрных наук Украины Игорь Гриник (фото предоставлено НААН)

– Насколько нынешняя весенняя и летняя погода была благоприятной для большинства культур?

– В вегетационном 2024/2025 году осенний посев озимых зерновых провели в поздние сроки при критически засушливых условиях. Из-за этого растения вошли в зиму в фазе двух-трех листьев. Зима была бесснежная, с проливными дождями и аномально теплая. Из-за чего растения четыре раза частично восстанавливали вегетацию.

Аномально теплый март также способствовал раннему восстановлению вегетации озимой пшеницы после зимнего покоя. Однако значительный дефицит осадков мог обусловить недостаток влаги в пахотном слое почвы, что подавляло стартовое развитие растений.

В апреле температурный режим оставался благоприятным для дальнейшей вегетации и формирования стеблей. Однако снова был дефицит влаги, что могло привести к задержке кущения или ослабление продуктивных стеблей.

Май характеризовался незначительным снижением температуры, однако достаточное количество осадков компенсировало недостаток влаги из предыдущих месяцев. Это могло способствовать лучшему развитию листового аппарата, колоса и закладке потенциала урожайности.

Июнь является критическим месяцем для озимой пшеницы – именно в этот период происходит налив зерна. Незначительное количество осадков при высоких температурах могло вызвать стресс у растений, ускорить созревание и снизить массу 1000 зерен. Это могло негативно повлиять на урожайность.

Поэтому учитывая погодные условия, ожидается средний уровень урожайности зерновых в зависимости от типа почв и агротехники.

– Каких последствий для урожая ожидать от дождей или засухи в разных регионах?

– Засухи наиболее сказались в южных регионах, особенно в Херсонской области, где погиб весь клин озимых – около 55 тыс. га.

Быстрое уменьшение запасов влаги в почве создает риски для формирования высокого урожая кукурузы и подсолнечника, особенно в восточных и южных областях. В центральных и северных – ситуация пока стабильная, хотя и немного хуже средних многолетних показателей. Однако, если во второй половине лета выпадет 80-100 мл дождей, это может спасти урожай.

Хотя погода была не совсем благоприятной для налива щедрого колоса, но для селекционеров это хорошая возможность отобрать лучшие растения, которые стойко переносят температурные стрессы, недостаток влаги, распространение возбудителей болезней и вредителей.

Сегодня продолжают собирать селекционный материал основных культур с которыми работают селекционеры – озимой и яровой пшеницы и ярового ячменя, завершено – озимый ячмень. Главный итог работы селекционера – это созданные сорта.

– Урожай какой культуры мы больше всего потеряли в этом году?

– Пока можем оценивать только раннюю зерновую группу. По оценкам ученых, в значительной степени пострадали озимые пшеницы и ячмень в результате еще прошлогодней засухи, которая значительно перенесла сроки посева, также будем иметь существенные потери по яровой пшенице.

– Какой будет урожайность пшеницы и ячменя по сравнению с прошлым годом?

– На середину июля, ожидается сокращение урожайности пшеницы против прошлого года – на 7,8 %, что составит 42,3 ц/га. Аналогичное сокращение ожидает и ячмень – на 7,1%, урожайность в пределах 35,3 ц/га.

Частичный недобор зерна в степной зоне может быть компенсирован неплохим состоянием посевов озимых в центральных и западных областях. Там при меньших посевных площадях, но более высокой урожайности можно получить значительные валовые сборы.

Кроме сложных погодных условий, есть и субъективные причины снижения урожайности: неудовлетворительные предшественники для озимых, прежде всего подсолнечник, который оставляет после себя очень мало питательных веществ и влаги в почве.

Также – низкий уровень обеспеченности посевов основными элементами питания, в частности азотом, еще в осенний период. А еще – использование сортов иностранной селекции, которые преимущественно отличаются низкой адаптивностью к нашим условиям и могут обеспечить приличный урожай только в условиях, когда количество осадков весной и летом будет на уровне или превышать среднюю многолетнюю норму.

По предварительным оценкам, урожай пшеницы будет на 7,8% меньше, чем в прошлом году (фото иллюстративное: Getty Images)

Засуха бьет по кукурузе, болезни – по подсолнечнику: что будет с урожаем

– Какие прогнозы по кукурузе на 2025 год?

– Из-за мягкой зимы во многих регионах страны прошел ранний старт работ, в то же время был риск нехватки влаги в почве, что затрудняло бы прорастание семян. Сейчас локальные засухи негативно влияют на вегетацию культуры. Однако, валовой сбор кукурузы, при отсутствии ухудшений, ожидается в пределах 27 млн тонн, что примерно на уровне прошлого года.

В 2025-м наименее благоприятные гидротермические условия для кукурузы сложились в степной зоне. Вследствие дефицита весенних запасов почвенной влаги (25-52% от многолетних показателей) и аномально-засушливой погоды и дефицита осадков в течение весны и лета и, особенно, в критический период для кукурузы во время цветения, опыления, образования и формирования зерна, прогнозируемый уровень производительности может быть существенно снижен по сравнению со средней ее урожайностью.

В условиях Лесостепи и Полесья погодные условия складываются более благоприятно по увлажнению для формирования высокой урожайности гибридов кукурузы. По нашим прогнозам, в Степи производительность составит 3,6-4,0 т/га, а в среднем по Украине – на уровне 6,0-6,5 т/га.

К слову, рекордным по валовому сбору зерна кукурузы был 2021 год – 42,05 млн т, а рекордно отрицательными – 2024 и 2017 годы – около 24 млн т, что было обусловлено уменьшением посевных площадей и засухой.

– Выросли ли площади под этой культурой, и чем это обусловлено?

– Кукуруза продолжает оставаться стратегически важной культурой для украинского агросектора. Спрос на нее сейчас стабильно высок, а потому и площади под ней в последние годы на уровне почти 4 млн га. Это значительно меньше по сравнению с площадями до временной оккупации Юга и Востока, но валового сбора достаточно, чтобы обеспечить собственные потребности и экспортные устремления.

В этом году урожай кукурузы будет примерно равен прошлогоднему – 27 млн тонн (фото иллюстративное: Freepik)

– Как оцениваете состояние подсолнечника и рапса? Были ли погодные условия благоприятными для формирования урожая?

– Площади под подсолнечником выросли более чем на 2%, а вот под рапсом – сократились на 1,1%. Валовые сборы также ожидает сокращение – на 3,1% у подсолнечника и рапса – на 7,2%.

Вследствие засухи в 2024 и 2025 годах сложились крайне неблагоприятные условия для рапса озимого и подсолнечника. Ряд областей, а именно: Харьковская, Николаевская, Одесская и частично Запорожская, Донецкая, Кировоградская имели недостаточный уровень влаги в почве.

Осенние погодно-климатические условия 2024 года негативно повлияли на рост и развитие рапса озимого. Не сформировалась корневая шейка, что не позволило развиться растениям за счет применения дополнительных побегов.

Весной 2025 года кратковременные осадки позволили получить дружные всходы подсолнечника, но дальнейшее нарастание вегетативной массы замедлилось.

Снижение температуры в апреле и мае негативно повлияло на ранние посевы подсолнечника в фазе 2-3 пар настоящих листьев. Сильная солнечная радиация ускорила развитие растений практически по всей Украине.

В ряде областей в начале июля осадки с градом привели к потерям подсолнечника на полях. Кроме того, на юге на посевах фиксируют проявления болезней таких как ризопус, фомоз и прикорневая форма белой гнили.

Следующие этапы развития подсолнечника требуют достаточное количество влаги в пахотном слое и слое почвы 1,5 м. Недостаток влаги и жара вызывают нарушение процессов формирования и налива семян, что приведет к уменьшению массы 1000 семян. Это является определяющим в формировании продуктивности растений, и, соответственно, урожая подсолнечника.

Ожидаемый уровень валового сбора подсолнечника – около 11,0 млн. тонн, рапса – 1,9 млн. тонн.

Ситуация с урожаем может улучшиться, если увеличатся осадки в ряде областей, обеспечивающих наибольшие посевные площади. Также надеемся на урожай сои – культуры, которая содержит до 20% масла в семенах.

– Какой прогноз по ценам на масличные культуры в 2025 году на внутреннем рынке?

– Перерабатывающие предприятия Украины имеют мощности около 20 млн. тонн. Дефицит сырья приведет к росту цены на масличные культуры. В 2024-м средние цены на семена масличных культур выросли против предыдущего 2023-го почти на 32%. А на июль этого года рост против прошлого года составляет 27% и отслеживается их помесячный рост. Думаем рост цен сохранится. Стоимость 1 тонны подсолнечника может составлять от 26,5 тыс. грн., рапса – 22,0 тыс. грн.

Спрос на наш рапс и подсолнечник на мировом рынке будет сохраняться. Но меры Правительства (с подачи Минагрополитики) должны быть категоричными: "Нет – вывозу сырья масличных культур. Все должно перерабатываться в Украине". Необходимо обеспечить наши перерабатывающие заводы и экспортировать продукты переработки, это поднимает их экономическую эффективность за счет добавленной стоимости.

Картофель и "борщевой набор": останутся ли украинцы без базовых овощей

– Каким будет урожай картофеля в этом сезоне? Не грозит ли нам дефицит или наоборот – переизбыток?

– В мае по всей Украине было достаточно осадков, которые положительно повлияли на формирование урожая картофеля. Ожидается стабильный уровень производства, что позволит избежать резкого скачка цен.

Однако, весенние заморозки, а также сложные погодные условия в июле-августе негативно повлияли на картофель. Производители, в частности те, что специализируются на семенном картофеле, прогнозируют уменьшение урожая на 25-30% по сравнению с предыдущим годом.

Это может быть обусловлено летней засухой и высокими температурами или наоборот – избытком влаги и низкими ночными температурами. На данный момент по крайней мере в Киевской и южных областях, картофель страдал от недостатка влаги и высоких температур, как воздуха, так и почвы (около 28-30 градусов на глубине 10 см.), что негативно повлияло на урожайность и качество картофеля.

Урожай картофеля может быть меньше в этом году на 25-30% (фото иллюстративный: Freepik)

– Какая ситуация с болезнями, вредителями и качеством посадочного материала?

– Май оказался холоднее среднестатистической нормы. Затяжное похолодание притормозило развитие всех сельскохозяйственных культур, в том числе и картофеля. Во многих регионах зафиксировали проявление ризоктониоза, который вызвал сжижение всходов до 5%. Жара более 30 градусов вызвала распространение грибка под названием альтернариоз, который поражает надземную часть растения.

На посевах картофеля без орошения гибель вегетативной массы растений от альтернарии в зависимости от сорта иногда составляет 15-40%. При оценке насаждений семенного картофеля обнаружили черную ножку картофеля – до 5% растений, что может (в дальнейшем) влиять на качество хранения клубней и способствовать заражению семенного картофеля.

Мониторинги показывают значительное проявление симптомов вирусных болезней на растениях, которые вызывают вырождение семенного материала от 1,0 до 15%, отмечается повышение численности тлей, цикадок – переносчиков вирусных инфекций картофеля. Это грозит ухудшением качественных характеристик семян.

Кроме того, последствиями жары и засухи могут быть такие болезни клубней картофеля, как парша, увядание картофельной ботвы и клубней, дуплистость, растрескивание и вторичный рост.

Отдельные болезни и вредители контролировать достаточно легко, например колорадского жука для уничтожения личинок которого достаточно 1-2 обработки насаждений инсектицидами. А вот скажем, паршу обыкновенную, альтернариоз картофеля и болезни, вызванные снижением иммунитета растений, внесением значительного количества гербицидов, повышенными температурами воздуха и почвы и нестабильным увлажнением можно контролировать лишь косвенно.

– Что будет с ценами на картофель осенью?

– По состоянию на июль, мы уже видим значительное сезонное уменьшение цены картофеля. Цены на молодой урожай на оптовых рынках упали до 15-22 грн/кг, а в розничной торговле колеблются от 22 до 38 грн/кг, в зависимости от региона и сети. Средняя цена уже снизилась до 33,55 грн/кг, и тенденция на спад продолжается.

Учитывая факторы 2025 года, осенний прогноз становится более сдержанным. Поэтому в сентябре-октябре оптовые цены, скорее всего, составят 12-18 грн/кг, а в розничной торговле ожидается 20-26 грн/кг, с пиковыми значениями до 30 грн/кг только в случае неблагоприятных условий (погоды, инфляции или логистических проблем).

– Какие прогнозы по урожаю овощей, которые входят в "борщевой набор"?

– Прогнозировать конкретную урожайность овощей борщевого набора в 2025 году на данный момент сложно, поскольку она зависит от многих факторов, в частности погоды, площадей посева и уровня использования современных технологий.

Посевные площади уменьшились по сравнению с довоенными временами. Уменьшилось общее количество производителей сельскохозяйственной продукции, которые являются основными поставщиками овощей в супермаркеты и магазины. Предприятия Черниговской, Сумской, Харьковской областей, которые пережили оккупацию, требуют времени и средств на восстановление.

Мы потеряли значительную часть плодородного орошаемого юга, который был лидером в производстве овощей, в частности, картофеля (молодого). Ряд производителей из оккупированных регионов смогли релоцировать свой бизнес в другие регионы. Однако достичь довоенных результатов они смогут только через 5-6 лет.

Поле боя вместо поля с посевами: как агросектор адаптируется к войне

– Как война повлияла на аграрный сектор? В частности, какие культуры начали выращивать на новых территориях из-за оккупации юга?

– Временная оккупация части территорий, минная ситуация, эвакуация населения, блокада морских портов, рост стоимости ресурсов и логистические риски – повлияли на региональное размещение производства сельскохозяйственных культур и несколько изменили структуру посевов по областям.

Например, в регионах с умеренным климатом (Волынская, Ровенская, Черновицкая) увеличились посевы ячменя, озимой пшеницы, сои, а также кормовых культур для животноводства. Однако наибольшие изменения претерпело размещение овощеводства и бахчеводства, площади выращивания которых выросли в центральных и западных регионах.

Благодаря чему ожидается, что валовое производство овощей в 2025 году вырастет, на +5,3% по сравнению с 2024-м, а бахчевых культур на +10,7%, достигнув 8,06 млн тонн. Это будет способствовать удовлетворению внутреннего спроса и стабилизации цен.

– С какими проблемами сейчас больше всего сталкиваются аграрии?

– Сейчас самыми большими проблемами для аграриев – кадровое обеспечение, особенно донимает нехватка механизаторов и специалистов среднего звена, которые ушли защищать Родину, а также рост цен на ресурсы, особенно горюче-смазочные материалы.

Часть урожая погибает из-за российских обстрелов (фото: Dmytro Smolienko_Ukrinform_GettyImages)

– Есть ли проблемы с дефицитом удобрений или средств защиты растений из-за войны?

– Рынок минеральных удобрений отечественных производства сократился в среднем на 50 %. В течение военного положения объем внесения минеральных удобрений уменьшается, повышается дефицит питательных веществ, что является одним из факторов снижения плодородия почв.

Например, расчетная потребность минеральных удобрений под запланированный урожай в 2025-м – в 2,1 раза больше фактически внесенных удобрений в 2024-м. Подобная ситуация и со средствами защиты. Вместе с тем, аграрии используют все технологические возможности, чтобы обеспечить желаемый результат.

– В этом году дополнительным вызовом для аграриев юга стало нашествие саранчи. Почему возникла вспышка и как это отразится на урожаях?

– Научные сотрудники Института защиты растений НААН систематически мониторят основных вредителей в Украине, выявлено 22 вида саранчи. Наибольшую численность наблюдают в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Крыму, а также в регионах, где температура поверхности земли летом нагревается до +28-33 градусов.

Ранняя и теплая весна с низкими кратковременными паводками, жаркое лето и длительная теплая осень являются главным фактором, который привел к массовому размножению саранча.

Второй фактор – наличие больших тростниковых массивов, начинающих пересыхать. Они идеально пригодны для откладывания яиц азиатской саранчи, поскольку она размножается в болотистых лугах и зарослях камыша и распространена в плавнях Дуная, Днепра, Днестра и Прута. Поэтому велика вероятность вспышки численности саранча и в следующем году.

Разрушение войсками РФ Каховской ГЭС увеличило количество участков с влажными и теплыми почвами, с обильной тростниковой растительностью – это идеальный резерват для развития саранчи.

Мы рекомендуем аграриям регулярно проводить фитосанитарный мониторинг и обработку растений средствами защиты, которые разрешены в Украине.

– Снижают ли аграрии затраты на выращивание и как это сказывается на урожайности?

– Аграрии постоянно хотят уменьшать расходы, но из-за подорожания ресурсов вынуждены использовать их меньше. Приходится уменьшать количество внесенных удобрений, не обеспечивать нужной защиты растений, сокращать количество агротехнических приемов, отказываться от орошения.

Все это влияет на уровень урожайности культур, которая редко достигает потенциальной. И только благоприятные погодные условия, инновационные технологии и талант наших аграриев смогут удержать производство сельскохозяйственных культур на необходимом уровне.