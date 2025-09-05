ua en ru
Рекорды на мировом рынке: мясо и растительные масла дорожают

Украина, Пятница 05 сентября 2025 11:24
Рекорды на мировом рынке: мясо и растительные масла дорожают
Автор: Александр Белоус

В августе 2025 года мировые цены на мясо и растительные масла достигли многолетних максимумов. Одновременно подешевели зерновые и молочная продукция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию продовольственного агентства ООН (ФАО).

Индекс цен на продукты

Индекс продовольственных цен ФАО (FFPI) в августе 2025 года составил 130,1 пункта. Это практически не отличается от пересмотренного июльского уровня в 130,0 пункта.
Рекорды на мировом рынке: мясо и растительные масла дорожают

Снижение цен на зерновые и молочные продукты было компенсировано ростом индексов мяса, сахара и растительных масел. В целом показатель оказался на 6,9% выше, чем в августе 2024 года, но на 18,8% ниже рекордного уровня марта 2022 года после вторжения России в Украину.
Рекорды на мировом рынке: мясо и растительные масла дорожают

Масла

Индекс цен на растительные масла вырос до 169,1 пункта, достигнув максимума с июля 2022 года. Это рост на 1,4% за месяц.

Подорожали пальмовое, подсолнечное и рапсовое масла, что компенсировало падение цен на соевое масло. На рынок повлиял рост мирового спроса и планы Индонезии увеличить норму биотоплива в 2026 году. Дополнительным фактором стало сокращение предложения подсолнечного масла в Черноморском регионе и рапсового в Европе.

Мясо

Индекс цен на мясо вырос до 128,0 пункта, обновив исторический максимум. Это на 0,6% выше июля и на 4,9% выше уровня августа прошлого года.

Рост обеспечили подорожание говядины и баранины. Цены на говядину достигли рекорда из-за высокого спроса в США и Китае, что поддержало австралийский и бразильский экспорт. Баранина дорожает пятый месяц подряд на фоне ограниченного предложения в Океании. Цены на свинину остаются стабильными, а на мясо птицы - снизились из-за больших объемов экспорта из Бразилии.

Молочные продукты

Индекс цен на молочную продукцию снизился на 1,3% и составил 152,6 пункта, что стало вторым подряд месяцем падения. Тем не менее он на 16,2% выше уровня августа 2024 года.

Подешевели сливочное масло, сыр и цельное сухое молоко. Снижение связано с увеличением поставок из Новой Зеландии и ЕС и слабым импортным спросом в Азии. В то же время цены на обезжиренное сухое молоко выросли на 1,8% из-за ограниченных экспортных запасов в Новой Зеландии и стабильного спроса в Юго-Восточной Азии.

Сахар

Индекс цен на сахар в августе составил 103,6 пункта, показав небольшой рост на 0,2% после пяти месяцев снижения. Однако он оказался на 9% ниже, чем год назад.

Подорожание вызвано снижением урожайности сахарного тростника в Бразилии и высоким мировым спросом, особенно со стороны Китая. В то же время прогнозы хороших урожаев в Индии и Таиланде ограничили общий рост цен.

Зерновые

Индекс цен на зерновые составил 105,6 пункта, что на 0,8% ниже июля и на 4,1% ниже августа прошлого года. Международные цены на пшеницу снизились из-за хороших урожаев в ЕС, а также слабого спроса со стороны Азии и Северной Африки.

В то же время мировые цены на кукурузу растут третий месяц подряд. Причинами стали жара в ЕС, влияющая на урожай, а также высокий спрос на корма и этанол в США. По другим зерновым сорго подешевело, а ячмень подорожал. Цены на рис в августе снизились на 2% из-за жесткой конкуренции экспортеров.

Цены в Украине

Продовольственная инфляция в Украине постепенно замедляется. По данным, Госстата, в июле 2025 года по сравнению с июлем прошлого года средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине выросли на 22,6%.

В июле 2025 года в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 18,9%, в частности в пределах Украины - на 17,7%, за пределы Украины - на 22,9%.

