Цены в Украине снижаются второй месяц подряд
Летняя дефляция в Украине - традиционное явление, когда цены снижаются благодаря появлению нового урожая. В 2025 году оно вернулось после паузы в прошлом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, потребительские цены в августе упали на 0,2%. В июле цены также снизились на 0,2%.
Годовая инфляция в августе 2025 года замедлилась до 13,2%, по сравнению с 14,1% в июле.
Причины дефляции
По данным Госстата, продукты питания и безалкогольные напитки за месяц подешевели на 0,8%.
Больше всего подешевели овощи - на 12,7%. Овощи занимают в расходах украинцев долю в 2,8%. Цены на них летом сильно меняются, что приводит к скачкам общего показателя инфляции. В частности, в этом году они привели к снижению инфляции на 0,4%.
Кроме того, фрукты подешевели на 10,2%. Их доля в корзине 2,6%, что дает снижение общей инфляции на 0,3%.
Цены на другие продукты повысились, но не более чем на 2%, что не так сильно повлияло на общую инфляцию.
Прогнозы по инфляции
Напомним, годовая инфляция в июле 2025 года замедлилась до 14,1% по сравнению с 14,3% в июне. Основной причиной стало удешевление овощей нового урожая.
НБУ в июле пересмотрел прогноз общей инфляции на 2025 год - теперь она ожидается на уровне 9,7% (ранее прогнозировали более низкий показатель - 8,7%). В 2026 году снижение продолжится - до 6,6%, а к целевому уровню в 5% инфляция вернется только в 2027 году.
Действующий прогноз правительства на 2025 год предусматривает инфляцию декабрь к декабрю на уровне 9,5%.
Прогноз на 2026-2028 годы содержит два сценария развития событий: оптимистический, который содержит "предположение о существенном улучшении ситуации с безопасностью с 2026 года", и пессимистический - с продолжением полномасштабной агрессии России.
По первому сценарию инфляция (декабрь к декабрю) составит:
- 2026 год - 8,6%,
- 2027 год - 5,9%,
- 2028 год - 5,3%.
По второму сценарию инфляция составит:
- 2026 год - 9,9%,
- 2027 год - 9,4%,
- 2028 год - 7,5%.