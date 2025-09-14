ua en ru
Цена на подсолнечное масло бьет рекорды: чего ждать украинцам осенью

Воскресенье 14 сентября 2025 08:00
Цена на подсолнечное масло бьет рекорды: чего ждать украинцам осенью Цены на подсолнечное масло в Украине снова подскочат (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

За год цена на подсолнечное масло в Украине подскочила более чем на треть. Сейчас 1 литр в среднем стоит больше 80 гривен. И это еще не конец роста стоимости продукта, говорят эксперты.

В комментарии РБК-Украина экономист Олег Пендзин рассказал, чего ждать от цен на подсолнечное масло в ближайшее время.

Цены на подсолнечное масло осенью

В июле 2025 года средняя цена за литр масла в Украине составляла 81,02 гривны, для сравнения, в июле прошлого года - 60,45 гривны, по данным Минфина.

"За год подсолнечное масло сильно выросло в цене. Говорят, что в этом году будет плохой урожай семян, а это значит, что остается тенденция дальнейшего роста цен на подсолнечное масло", - объясняет Пендзин.

Добавим, что летом НААН Украины заявил, что ожидаемый уровень валового сбора подсолнечника в этом году - около 11,0 млн тонн. Это почти прошлогодние показатели.

"На стоимость подсолнечного масла очень влияет цена на электричество, поскольку прессы на производстве работают на свету. В общем, по росту цен на продукты у меня наибольшие опасения именно по подсолнечному маслу, также еще не до конца понятна ситуация с яйцом", - говорит Пендзин.

Напомним, что эксперты уже призвали украинцев готовиться к сложной ситуации осенью и зимой, поскольку враг будет обстреливать ТЭЦ и придется снова быть без света. Если производства будут использовать альтернативные источники питания, это тоже повлияет на повышение цены на подсолнечное масло.

Цена на подсолнечное масло бьет рекорды: чего ждать украинцам осеньюЦены на подсолнечное масло в сети АТБ (скриншот)

Цены на масло растут во всем мире

В августе 2025 года мировые цены на растительные масла достигли многолетних максимумов. Индекс цен вырос до 169,1 пункта с июля 2022 года. Это рост на 1,4% за месяц.

Подорожали пальмовое, подсолнечное и рапсовое масла, что компенсировало падение цен на соевое масло. На рынок повлиял рост мирового спроса и планы Индонезии увеличить норму биотоплива в 2026 году. Дополнительным фактором стало сокращение предложения подсолнечного масла в Черноморском регионе и рапсового в Европе.

Читайте также о том, что по данным Госстата, годовая инфляция в августе 2025 года замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле. Два месяца подряд - в июле и августе - в Украине наблюдалась сезонная дефляция. Цены снижались из-за удешевления овощей и фруктов нового урожая.

Ранее мы писали о том, что в августе 2025 года украинцы ощутили новый виток подорожания продуктов. Рост коснулся почти всех категорий, кроме отдельных овощей и сахара.

