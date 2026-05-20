Целовать обязательно? Как правильно почитать иконы в храмах ПЦУ и чего делать не стоит

Вокруг "норм" поведения в храмах до сих пор существуют определенные мифы и лишние страхи. В связи с этим в ПЦУ объяснили, почему на самом деле люди почитают иконы и как делать это правильно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.
Главное:
Украинцам рассказали, что исторически известны две крайности в отношении к иконам:
"Обе эти крайности осудил и отверг Седьмой Вселенский Собор еще в 787 году", - констатировали в ПЦУ.
Верующим напомнили, что ПЦУ почитает иконы "как святыни".
Но прославляют при этом "не саму икону" (как конкретную материальную вещь, изготовленную мастерами из досок и краски или из других материалов).
Вместо этого почитают "лицо, которое на ней изображено".
Отмечается, что икона - это "образ, художественное изображение Господа нашего Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, ангелов или святых".
"Видимым образом почитая иконы и угодников Божьих, через них мы воздаем славу Богу как первообразу и единственному источнику святости. Так мы побуждаем и самих себя через веру, воплощенную в дела, становиться живыми иконами, образами Божьими в мире этом", - объяснили в ПЦУ.
В ПЦУ сообщили, что "из жизни Церкви, из многочисленных особых событий, описанных в библейских книгах и в житиях святых" известно о "бесчисленных примерах совершения чудес угодниками Божиими" и "чудотворных иконах".
При этом украинцам ответили на важный вопрос: правда ли, что "это сама икона исцеляет, совершает чудо".
"Нет, не икона сама по себе творит чудеса, потому что это невозможно ни для доски, ни для красок, ни для изображений. Но чудеса совершаются Богом по молитвам перед иконой, по заступничеству Пречистой Богородицы и святых", - объяснили в ПЦУ.
Прикладывание к иконам, по информации ПЦУ, это форма:
"Когда человек испытывает любовь к кому-то, он, как правило, склонен проявлять это определенными внешними действиями - так, одной из форм проявления любви к Господу, Богородице, святым является целование их святых образов, икон", - добавили в ПЦУ.
Следовательно, "поклоняясь перед образами, с верой и благоговением целуя их, мы проявляем уважение и любовь к изображенным на иконах".
В ПЦУ поделились также основными советами насчет чествования икон в храме:
"К иконе можно прикладываться и лбом, но традиционно осуществляется целование иконы", - отметили в ПЦУ.
При этом целовать икону нужно один раз (даже если на ней изображено несколько святых).
"Целование икон следует осуществлять с благоговением", - добавили в ПЦУ.
Отмечается в то же время, что:
"Из очевидных гигиенических соображений не стоит прикладываться к иконам накрашенными устами", - сообщили в ПЦУ.
Наконец не стоит также демонстративно протирать икону перед собственным целованием.
В ПЦУ рассказали, что прикладывание и целование икон:
"Не является определяющим, каким именно образом прикладываться к святому образу", - объяснили украинцам.
Гораздо важнее:
"Если есть определенные предостережения, то достаточным проявлением почитания святынь (креста, икон, святых мощей) может быть поклонение/поклон перед ними, без целования", - подытожили в ПЦУ.
Напомним, ранее в ПЦУ развенчали распространенный миф о человеческой судьбе и рассказали, когда и как просить благословения у священника.
Кроме того, украинцам объяснили, можно ли начинать новые дела в большие праздники и стоит ли бояться проклятий.
Читайте также о церковном календаре на май 2026 года (к каким праздникам готовиться украинцам по новому стилю).