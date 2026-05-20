Целовать обязательно? Как правильно почитать иконы в храмах ПЦУ и чего делать не стоит

Главное: Крайности : в отношении человека к иконе не должно быть ни отрицания, ни полного обожествления.

: в отношении человека к иконе не должно быть ни отрицания, ни полного обожествления. Суть почитания : верующие почитают не материальную вещь (доску или краску на ней), а личность, изображенную на иконе.

: верующие почитают не материальную вещь (доску или краску на ней), а личность, изображенную на иконе. Целовать или нет : прикладывание и целование икон - не обязанность, а давняя благочестивая традиция.

: прикладывание и целование икон - не обязанность, а давняя благочестивая традиция. Альтернатива : если есть какие-либо предостережения, достаточно просто поклониться святыне или приложиться к ней лбом.

: если есть какие-либо предостережения, достаточно просто поклониться святыне или приложиться к ней лбом. Главные запреты : не стоит целовать образы в лицо (лучше в руку, ногу или край одежды), а также прикладываться к иконе с накрашенными губами или демонстративно ее протирать.

: не стоит целовать образы в лицо (лучше в руку, ногу или край одежды), а также прикладываться к иконе с накрашенными губами или демонстративно ее протирать. Важный совет: не следует целовать изображенных на иконе не святых лиц или животных (например змея, которого поражает оружием святой Юрий).

Две крайности в отношении к иконам

Украинцам рассказали, что исторически известны две крайности в отношении к иконам:

первая - полное отрицание (когда иконоборцы вообще отвергают почитание любых изображений Сына Божьего и святых);

вторая - полное обожествление (когда в иконах видят едва ли не воплощение самого Бога и святых).

"Обе эти крайности осудил и отверг Седьмой Вселенский Собор еще в 787 году", - констатировали в ПЦУ.

Как на самом деле почитает иконы ПЦУ

Верующим напомнили, что ПЦУ почитает иконы "как святыни".

Но прославляют при этом "не саму икону" (как конкретную материальную вещь, изготовленную мастерами из досок и краски или из других материалов).

Вместо этого почитают "лицо, которое на ней изображено".

Отмечается, что икона - это "образ, художественное изображение Господа нашего Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, ангелов или святых".

"Видимым образом почитая иконы и угодников Божьих, через них мы воздаем славу Богу как первообразу и единственному источнику святости. Так мы побуждаем и самих себя через веру, воплощенную в дела, становиться живыми иконами, образами Божьими в мире этом", - объяснили в ПЦУ.

Правда ли, что икона может "совершить чудо"

В ПЦУ сообщили, что "из жизни Церкви, из многочисленных особых событий, описанных в библейских книгах и в житиях святых" известно о "бесчисленных примерах совершения чудес угодниками Божиими" и "чудотворных иконах".

При этом украинцам ответили на важный вопрос: правда ли, что "это сама икона исцеляет, совершает чудо".

"Нет, не икона сама по себе творит чудеса, потому что это невозможно ни для доски, ни для красок, ни для изображений. Но чудеса совершаются Богом по молитвам перед иконой, по заступничеству Пречистой Богородицы и святых", - объяснили в ПЦУ.

Почему верующие прикладываются к иконам

Прикладывание к иконам, по информации ПЦУ, это форма:

почитания;

благочестивого приветствия;

проявления любви к изображенным на иконах Господу, Божьей Матери, святым или ангелам.

"Когда человек испытывает любовь к кому-то, он, как правило, склонен проявлять это определенными внешними действиями - так, одной из форм проявления любви к Господу, Богородице, святым является целование их святых образов, икон", - добавили в ПЦУ.

Следовательно, "поклоняясь перед образами, с верой и благоговением целуя их, мы проявляем уважение и любовь к изображенным на иконах".

Почитать иконы нужно "с умом" (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Как почтить икону в храме: советы ПЦУ

В ПЦУ поделились также основными советами насчет чествования икон в храме:

подходить к ним следует не спеша и не расталкивая других;

мысленно при этом стоит проговаривать молитву;

подойдя к иконе принято дважды перекреститься с поясным поклоном;

затем - приложиться к ней (в знак уважения и любви к изображенной личности);

после этого - перекреститься в третий раз, поклониться (поцеловать) и отойти.

"К иконе можно прикладываться и лбом, но традиционно осуществляется целование иконы", - отметили в ПЦУ.

При этом целовать икону нужно один раз (даже если на ней изображено несколько святых).

"Целование икон следует осуществлять с благоговением", - добавили в ПЦУ.

Отмечается в то же время, что:

не стоит целовать священные образы непосредственно в лицо;

прикладываться или целовать лучше в руку или ногу изображенного на святом образе, в край одежды и т.п.;

и т.п.; следует избегать целования не святых лиц и животных, которые могут присутствовать в образе на иконе (например змея, которого поражает оружием святой Юрий).

"Из очевидных гигиенических соображений не стоит прикладываться к иконам накрашенными устами", - сообщили в ПЦУ.

Наконец не стоит также демонстративно протирать икону перед собственным целованием.

Обязательно ли целовать иконы

В ПЦУ рассказали, что прикладывание и целование икон:

не обязанность;

но благочестивая и древняя традиция.

"Не является определяющим, каким именно образом прикладываться к святому образу", - объяснили украинцам.

Гораздо важнее:

иметь в сердце живую веру в Господа нашего Иисуса Христа;

уметь молиться сердцем и умом;

любить и уважать не только святых, но и своих ближних.

"Если есть определенные предостережения, то достаточным проявлением почитания святынь (креста, икон, святых мощей) может быть поклонение/поклон перед ними, без целования", - подытожили в ПЦУ.