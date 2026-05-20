Цілувати обов'язково? Як правильно вшановувати ікони у храмах ПЦУ й чого робити не варто

Головне: Крайнощі : у ставленні людини до ікони не має бути ані заперечення, ані повного обожнення.

: у ставленні людини до ікони не має бути ані заперечення, ані повного обожнення. Суть вшанування : віряни вшановують не матеріальну річ (дошку чи фарбу на ній), а особу, зображену на іконі.

: віряни вшановують не матеріальну річ (дошку чи фарбу на ній), а особу, зображену на іконі. Цілувати чи ні : прикладання та цілування ікон - не обов'язок, а давня благочестива традиція.

: прикладання та цілування ікон - не обов'язок, а давня благочестива традиція. Альтернатива : якщо є певні застереження, достатньо просто вклонитися святині або прикластися до неї чолом.

: якщо є певні застереження, достатньо просто вклонитися святині або прикластися до неї чолом. Головні заборони : не варто цілувати образи в обличчя (краще в руку, ногу чи край одягу), а також прикладатися до ікони з нафарбованими губами чи демонстративно її протирати.

: не варто цілувати образи в обличчя (краще в руку, ногу чи край одягу), а також прикладатися до ікони з нафарбованими губами чи демонстративно її протирати. Важлива порада: не слід цілувати зображених на іконі не святих осіб чи тварин (наприклад змія, якого вражає зброєю святий Юрій).

Дві крайнощі у ставленні до ікон

Українцям розповіли, що історично відомі дві крайнощі у ставленні до ікон:

перша - повне заперечення (коли іконоборці взагалі відкидають шанування будь-яких зображень Сина Божого та святих);

друга - повне обожнення (коли в іконах бачать ледь не втілення самого Бога та святих).

"Обидві ці крайнощі засудив і відкинув Сьомий Вселенський Собор ще у 787 році", - констатували у ПЦУ.

Як насправді шанує ікони ПЦУ

Вірянам нагадали, що ПЦУ шанує ікони "як святині".

Але прославляють при цьому "не саму ікону" (як конкретну матеріальну річ, виготовлену майстрами з дошок і фарби чи з інших матеріалів).

Натомість вшановують "особу, яка на ній зображена".

Зазначається, що ікона - це "образ, художнє зображення Господа нашого Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці, ангелів або святих".

"Видимим чином шануючи ікони та угодників Божих, через них ми віддаємо славу Богові як першообразу і єдиному джерелу святості. Так ми спонукаємо і самих себе через віру, втілену в діла, ставати живими іконами, образами Божими у світі цьому", - пояснили у ПЦУ.

Чи правда, що ікона може "звершити чудо"

У ПЦУ повідомили, що "із життя Церкви, з численних особливих подій, описаних у біблійних книгах та в житіях святих" відомо про "незліченні приклади звершення чудес угодниками Божими" та "чудотворні ікони".

При цьому українцям відповіли на важливе питання: чи правда, що "це сама ікона зцілює, звершує чудо".

"Ні, не ікона сама собою творить чудеса, бо це неможливо ані для дошки, ані для фарб, ані для зображень. Але чудеса звершуються Богом за молитвами перед іконою, за заступництвом Пречистої Богородиці та святих", - пояснили у ПЦУ.

Чому віряни прикладаються до ікон

Прикладання до ікон, за інформацією ПЦУ, це є форма:

шанування;

благочестивого привітання;

вияву любові до зображених на іконах Господа, Божої Матері, святих чи ангелів.

"Коли людина відчуває любов до когось, вона, як правило, схильна виявляти це певними зовнішніми діями - так, однією з форм вияву любові щодо Господа, Богородиці, святих є цілування їх святих образів, ікон", - додали у ПЦУ.

Отже, "вклоняючись перед образами, з вірою і благоговінням цілуючи їх, ми виявляємо повагу і любов до зображених на іконах".

Як вшанувати ікону в храмі: поради ПЦУ

У ПЦУ поділились також основними порадами щодо вшанування ікон у храмі:

підходити до них слід не поспішаючи та не розштовхуючи інших;

подумки при цьому варто промовляти молитву;

підійшовши до ікони прийнято двічі перехреститися з поясним поклоном;

потім - прикластися до неї (на знак пошани й любові до зображеної особи);

після цього - перехреститися втретє, вклонитися (поцілувати) та відійти.

"До ікони можна прикладатися і чолом, але традиційно здійснюється цілування ікони", - зауважили у ПЦУ.

При цьому цілувати ікону потрібно один раз (навіть якщо на ній зображено кілька святих).

"Цілування ікон слід здійснювати з благоговінням", - додали у ПЦУ.

Зазначається водночас, що:

не варто цілувати священні образи безпосередньо в обличчя;

прикладатися або цілувати краще в руку чи ногу зображеного на святому образі, в край одягу тощо;

тощо; слід уникати цілування не святих осіб та тварин, які можуть бути присутні в ображені на іконі (наприклад змія, якого вражає зброєю святий Юрій).

"З очевидних гігієнічних міркувань не варто прикладатися до ікон нафарбованими вустами", - повідомили у ПЦУ.

Насамкінець не варто також демонстративно протирати ікону перед власним цілуванням.

Чи обов'язково цілувати ікони

У ПЦУ розповіли, що прикладання та цілування ікон:

не обов'язок;

але благочестива і давня традиція.

"Не є визначальним, в який саме спосіб прикладатися до святого образу", - пояснили українцям.

Набагато важливіше:

мати в серці живу віру в Господа нашого Ісуса Христа;

вміти молитися серцем і розумом;

любити й шанувати не лише святих, а і своїх ближніх.

"Якщо маєте певні застереження, то достатнім виявом шанування святинь (хреста, ікон, святих мощів) може бути поклоніння/поклон перед ними, без цілування", - підсумували у ПЦУ.