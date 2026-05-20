Цілувати обов'язково? Як правильно вшановувати ікони у храмах ПЦУ й чого робити не варто

Навколо "норм" поведінки у храмах досі існують певні міфи та зайві страхи. Тож у ПЦУ пояснили, чому насправді люди вшановують ікони та як робити це правильно.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.
Головне:
Українцям розповіли, що історично відомі дві крайнощі у ставленні до ікон:
"Обидві ці крайнощі засудив і відкинув Сьомий Вселенський Собор ще у 787 році", - констатували у ПЦУ.
Вірянам нагадали, що ПЦУ шанує ікони "як святині".
Але прославляють при цьому "не саму ікону" (як конкретну матеріальну річ, виготовлену майстрами з дошок і фарби чи з інших матеріалів).
Натомість вшановують "особу, яка на ній зображена".
Зазначається, що ікона - це "образ, художнє зображення Господа нашого Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці, ангелів або святих".
"Видимим чином шануючи ікони та угодників Божих, через них ми віддаємо славу Богові як першообразу і єдиному джерелу святості. Так ми спонукаємо і самих себе через віру, втілену в діла, ставати живими іконами, образами Божими у світі цьому", - пояснили у ПЦУ.
У ПЦУ повідомили, що "із життя Церкви, з численних особливих подій, описаних у біблійних книгах та в житіях святих" відомо про "незліченні приклади звершення чудес угодниками Божими" та "чудотворні ікони".
При цьому українцям відповіли на важливе питання: чи правда, що "це сама ікона зцілює, звершує чудо".
"Ні, не ікона сама собою творить чудеса, бо це неможливо ані для дошки, ані для фарб, ані для зображень. Але чудеса звершуються Богом за молитвами перед іконою, за заступництвом Пречистої Богородиці та святих", - пояснили у ПЦУ.
Прикладання до ікон, за інформацією ПЦУ, це є форма:
"Коли людина відчуває любов до когось, вона, як правило, схильна виявляти це певними зовнішніми діями - так, однією з форм вияву любові щодо Господа, Богородиці, святих є цілування їх святих образів, ікон", - додали у ПЦУ.
Отже, "вклоняючись перед образами, з вірою і благоговінням цілуючи їх, ми виявляємо повагу і любов до зображених на іконах".
У ПЦУ поділились також основними порадами щодо вшанування ікон у храмі:
"До ікони можна прикладатися і чолом, але традиційно здійснюється цілування ікони", - зауважили у ПЦУ.
При цьому цілувати ікону потрібно один раз (навіть якщо на ній зображено кілька святих).
"Цілування ікон слід здійснювати з благоговінням", - додали у ПЦУ.
Зазначається водночас, що:
"З очевидних гігієнічних міркувань не варто прикладатися до ікон нафарбованими вустами", - повідомили у ПЦУ.
Насамкінець не варто також демонстративно протирати ікону перед власним цілуванням.
У ПЦУ розповіли, що прикладання та цілування ікон:
"Не є визначальним, в який саме спосіб прикладатися до святого образу", - пояснили українцям.
Набагато важливіше:
"Якщо маєте певні застереження, то достатнім виявом шанування святинь (хреста, ікон, святих мощів) може бути поклоніння/поклон перед ними, без цілування", - підсумували у ПЦУ.
