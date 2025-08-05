ua en ru
Вт, 05 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Три вида чая, которые нельзя пить при диабете: всегда их избегайте

Вторник 05 августа 2025 15:45
UA EN RU
Три вида чая, которые нельзя пить при диабете: всегда их избегайте Три вида чаев, которые нельзя пить при диабете (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чай считается полезным напитком, но не все его виды безопасны для людей с сахарным диабетом. Некоторые виды могут содержать скрытые источники сахара и стимулировать повышение уровня глюкозы в крови.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.

Травяной чай с алоэ вера

Травяной чай с алоэ вера - это полезный напиток, который сочетает успокаивающие свойства трав и целебные качества алоэ вера. Он поддерживает пищеварение, укрепляет иммунитет и помогает очистить организм от токсинов.

Специалист по детскому питанию Эрин Палински-Вейд рекомендует быть осторожным, прежде чем пить чай с алоэ вера.

Потребление алоэ вера влияет на уровень сахара и липидов крови у людей с диабетом 2 типа. Пероральное употребление алоэ вера приведет к значительному снижению уровня глюкозы в крови, артериального давления и холестерина.

Эти мощные эффекты имеют потенциальную обратную сторону, поскольку они могут вызвать опасно низкий уровень глюкозы в крови для людей, принимающих лекарства, снижающие уровень сахара в крови.

Травяной чай с ромашкой

Люди с диабетом 2 типа часто имеют другие проблемы со здоровьем, в частности факторы риска сердечных заболеваний. Это означает, что они также могут принимать другие лекарства, в частности для разжижения крови.

Ромашковый чай веками использовался для улучшения сна, пищеварения и психического здоровья. Если вы принимаете препараты для разжижения крови, такие как варфарин, то ромашка может опасно взаимодействовать с лекарствами.

Травяной чай из пажитника

Это напиток, приготовленный из семян или листьев пажитника (другое название - фенугрек). Он имеет приятный ореховый вкус с легкой горчинкой и множество полезных свойств.

Диетолог Лорена Драго рассказала, что добавки из пажитника могут иметь гипогликемический эффект, вызывая снижение уровня сахара в крови.

Кроме того, они также могут взаимодействовать с препаратами, разжижающими кровь, поэтому может быть опасным для людей с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Прежде чем использовать пажитник как травяной чай или добавку, проконсультируйтесь с врачом.

Как питаться при диабете

Насыщайтесь клетчаткой

Клетчатка помогает насыщаться и балансировать уровень сахара в крови. Старайтесь добавлять один продукт, богатый клетчаткой к каждому приему пищи и перекусу.

Выбирайте полезные сочетания

Фрукты прекрасно подходят для урегулирования контроля уровня сахара в крови. Сочетайте их со здоровыми жирами и белками, которые могут замедлить пищеварение углеводов.

Можно просто нарезать банан и залить греческим йогуртом с несколькими миндальными хлопьями сверху.

Наполняйте рацион овощами

Овощи - лучшая пища для диабетиков. Они содержат мало углеводов и богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. Кроме того, клетчатка помогает чувствовать сытость.

Следите за уровнем сахара в крови

Стоит контролировать уровень глюкозы в крови и иметь при себе таблетки глюкозы или быстродействующие источники углеводов, такие как обычная газировка, сок или молоко.

Вас может заинтересовать

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровая еда Чайник Здоровье Напитки
Новости
Обстрел Лозовой: возросло количество жертв самой массированной атаки
Обстрел Лозовой: возросло количество жертв самой массированной атаки
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому