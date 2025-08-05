Три вида чая, которые нельзя пить при диабете: всегда их избегайте

Чай считается полезным напитком, но не все его виды безопасны для людей с сахарным диабетом. Некоторые виды могут содержать скрытые источники сахара и стимулировать повышение уровня глюкозы в крови.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well .

Травяной чай с алоэ вера

Травяной чай с алоэ вера - это полезный напиток, который сочетает успокаивающие свойства трав и целебные качества алоэ вера. Он поддерживает пищеварение, укрепляет иммунитет и помогает очистить организм от токсинов.

Специалист по детскому питанию Эрин Палински-Вейд рекомендует быть осторожным, прежде чем пить чай с алоэ вера.

Потребление алоэ вера влияет на уровень сахара и липидов крови у людей с диабетом 2 типа. Пероральное употребление алоэ вера приведет к значительному снижению уровня глюкозы в крови, артериального давления и холестерина.

Эти мощные эффекты имеют потенциальную обратную сторону, поскольку они могут вызвать опасно низкий уровень глюкозы в крови для людей, принимающих лекарства, снижающие уровень сахара в крови.

Травяной чай с ромашкой

Люди с диабетом 2 типа часто имеют другие проблемы со здоровьем, в частности факторы риска сердечных заболеваний. Это означает, что они также могут принимать другие лекарства, в частности для разжижения крови.

Ромашковый чай веками использовался для улучшения сна, пищеварения и психического здоровья. Если вы принимаете препараты для разжижения крови, такие как варфарин, то ромашка может опасно взаимодействовать с лекарствами.

Травяной чай из пажитника

Это напиток, приготовленный из семян или листьев пажитника (другое название - фенугрек). Он имеет приятный ореховый вкус с легкой горчинкой и множество полезных свойств.

Диетолог Лорена Драго рассказала, что добавки из пажитника могут иметь гипогликемический эффект, вызывая снижение уровня сахара в крови.

Кроме того, они также могут взаимодействовать с препаратами, разжижающими кровь, поэтому может быть опасным для людей с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Прежде чем использовать пажитник как травяной чай или добавку, проконсультируйтесь с врачом.

Как питаться при диабете

Насыщайтесь клетчаткой

Клетчатка помогает насыщаться и балансировать уровень сахара в крови. Старайтесь добавлять один продукт, богатый клетчаткой к каждому приему пищи и перекусу.

Выбирайте полезные сочетания

Фрукты прекрасно подходят для урегулирования контроля уровня сахара в крови. Сочетайте их со здоровыми жирами и белками, которые могут замедлить пищеварение углеводов.

Можно просто нарезать банан и залить греческим йогуртом с несколькими миндальными хлопьями сверху.

Наполняйте рацион овощами

Овощи - лучшая пища для диабетиков. Они содержат мало углеводов и богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. Кроме того, клетчатка помогает чувствовать сытость.

Следите за уровнем сахара в крови