Назван натуральный напиток, который эффективно борется с запорами
Напиток с семенами чиа - не только освежает в жаркие дни, но и приносит ощутимую пользу для пищеварения. Благодаря высокому содержанию клетчатки и способности к образованию гелеобразной массы, чиа помогает мягко очищать кишечник и эффективно борется с запорами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.
Чем полезен напиток
Гастроэнтеролог Уилл Булсевич рассказал, что чиа улучшает пищеварение, способствует ощущению сытости и поддерживает здоровье сердца и мозга.
Тогда как белок в чиа важен для мышц, особенно для тех, кто активно занимается спортом. Антиоксиданты борются со свободными радикалами и замедляют старение клеток.
Этот напиток содержит только воду, 2 столовые ложки семян чиа и лимонный сок.
"Если вы съедите 2 столовые ложки семян чиа, то получите 12 г углеводов, и 10 из них - это клетчатка, что замечательно. Вы можете получить 10 г клетчатки в своем утреннем напитке", - объяснил эксперт.
Питание с высоким содержанием клетчатки может помочь снизить риск сердечных заболеваний, улучшить здоровье кишечника, поддерживать регулярность опорожнения кишечника.
Взрослым ежедневно следует потреблять от 22 до 34 г клетчатки, поэтому этот напиток помогает достичь этой цели.
Еще одна особенность семян чиа заключается в том, что они поглощают много воды и образуют гель, который полезен для микробиома.
Поддержание водного баланса - еще один важный фактор, если поможет избежать запора. Вода является важным аспектом вашей пищеварительной системы и может помочь организму усваивать питательные вещества, чтобы обеспечить движение пищи по тракту.
Кому нельзя пить напиток
Людям с аллергией на чиа или семена
Напиток может вызвать кожную сыпь, зуд, затрудненное дыхание или анафилаксию.
При проблемах желудочно-кишечного тракта
Семена чиа сильно набухают в воде - это может вызвать вздутие, газообразование или дискомфорт.
При низком артериальном давлении (гипотония)
Чиа имеет свойство снижать давление - при гипотонии это может быть опасно. Омега-3 жирные кислоты в чиа могут разжижать кровь, что увеличивает риск кровотечения.
Людям, принимающим лекарства от диабета
Напиток может снижать уровень сахара в крови, что вместе с медикаментами может вызвать гипогликемию. Лимонный сок также является кислым и может провоцировать изжогу, раздражение слизистой желудка.
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