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Назван натуральный напиток, который эффективно борется с запорами

Среда 06 августа 2025 14:18
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Назван натуральный напиток, который эффективно борется с запорами Чем полезен напиток из чиа для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Напиток с семенами чиа - не только освежает в жаркие дни, но и приносит ощутимую пользу для пищеварения. Благодаря высокому содержанию клетчатки и способности к образованию гелеобразной массы, чиа помогает мягко очищать кишечник и эффективно борется с запорами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.

Чем полезен напиток

Гастроэнтеролог Уилл Булсевич рассказал, что чиа улучшает пищеварение, способствует ощущению сытости и поддерживает здоровье сердца и мозга.

Тогда как белок в чиа важен для мышц, особенно для тех, кто активно занимается спортом. Антиоксиданты борются со свободными радикалами и замедляют старение клеток.

Этот напиток содержит только воду, 2 столовые ложки семян чиа и лимонный сок.

"Если вы съедите 2 столовые ложки семян чиа, то получите 12 г углеводов, и 10 из них - это клетчатка, что замечательно. Вы можете получить 10 г клетчатки в своем утреннем напитке", - объяснил эксперт.

Питание с высоким содержанием клетчатки может помочь снизить риск сердечных заболеваний, улучшить здоровье кишечника, поддерживать регулярность опорожнения кишечника.

Взрослым ежедневно следует потреблять от 22 до 34 г клетчатки, поэтому этот напиток помогает достичь этой цели.

Еще одна особенность семян чиа заключается в том, что они поглощают много воды и образуют гель, который полезен для микробиома.

Поддержание водного баланса - еще один важный фактор, если поможет избежать запора. Вода является важным аспектом вашей пищеварительной системы и может помочь организму усваивать питательные вещества, чтобы обеспечить движение пищи по тракту.

Кому нельзя пить напиток

Людям с аллергией на чиа или семена

Напиток может вызвать кожную сыпь, зуд, затрудненное дыхание или анафилаксию.

При проблемах желудочно-кишечного тракта

Семена чиа сильно набухают в воде - это может вызвать вздутие, газообразование или дискомфорт.

При низком артериальном давлении (гипотония)

Чиа имеет свойство снижать давление - при гипотонии это может быть опасно. Омега-3 жирные кислоты в чиа могут разжижать кровь, что увеличивает риск кровотечения.

Людям, принимающим лекарства от диабета

Напиток может снижать уровень сахара в крови, что вместе с медикаментами может вызвать гипогликемию. Лимонный сок также является кислым и может провоцировать изжогу, раздражение слизистой желудка.

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