Циклон накроет почти всю Украину: где ждать дождей 9 октября (карты)

Украина, Среда 08 октября 2025 13:14
Циклон накроет почти всю Украину: где ждать дождей 9 октября (карты) Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 9 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В четверг, 9 октября, большинство областей Украины накроет активный циклон, который будет смещаться из Крыма немного севернее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По словам синоптика, именно поэтому в четверг повсюду будет преобладать облачная влажная погода с периодическими дождями. Однако запад, а также часть центра избегут серьезных осадков. Однако все же в Украине будет преобладать дождливая облачная погода.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах от +10 до +13 градусов, самая теплая полоса вытянется от Одесской области до Полтавщины - там ожидается до +19 градусов. А вот в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях местами ниже +10 градусов

А вот в Киеве 9-го октября будет облачно и сыро, днем столбик термометра будет показывать до +12 градусов.

Подробно о том, какой погода будет на этой неделе в - читайте в материале РБК-Украина.

Также РБК-Украина писало о том, что погода в Украине в среду, 8 октября, ожидается достаточно контрастной. На нее будет влиять активный южный циклон и деятельность атмосферных фронтов.

На фоне прогнозе об осадках жителей Одессы и области предупреждали о втором, оранжевом, уровне опасности.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

