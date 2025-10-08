ua en ru
Ср, 08 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Циклон накриє майже всю Україну: де чекати дощів 9 жовтня (карти)

Україна, Середа 08 жовтня 2025 13:14
UA EN RU
Циклон накриє майже всю Україну: де чекати дощів 9 жовтня (карти) Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 9 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У четвер, 9 жовтня, більшість областей України накриє активний циклон, який зміщуватиметься з Криму трохи північніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За словами синоптика, саме тому у четвер повсюди переважатиме хмарна волога погода з періодичними дощами. Однак захід, а також частина центру уникнуть серйозних опадів. Проте все ж в Україні переважатиме дощова хмарна погода.

Температура повітря впродовж дня коливатиметься в межах від +10 до +13 градусів, найтепліша смуга витягнеться від Одещини до Полтавщини - там очікується до +19 градусів. А ось у Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях подекуди нижче +10 градусів

А ось у Києві 9-го жовтня буде хмарно та вогко, вдень стовпчик термометра буде показувати до +12 градусів.

Детально про те, якою погода буде цього тижня в - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також РБК-Україна писало про те, що погода в Україні в середу, 8 жовтня, очікується достатньо контрастною. На неї впливатиме активний південний циклон і діяльність атмосферних фронтів.

На тлі прогнозі про опади мешканців Одеси та області попереджали про другий, помаранчевий, рівень небезпеки.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
Новини
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи