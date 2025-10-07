ua en ru
Общество

Активный циклон "атакует" Украину: где завтра будут дожди и штормовые порывы ветра

Вторник 07 октября 2025 16:42
Активный циклон "атакует" Украину: где завтра будут дожди и штормовые порывы ветра На завтра в Украине прогнозируют контрастную погоду (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Погода в Украине в среду, 8 октября, будет достаточно контрастной. На нее будет влиять активный южный циклон и деятельность атмосферных фронтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Где в Украине завтра будут дожди

"В среду в Украине - дожди, сильный ветер, контрастная температура воздуха", - рассказала Диденко.

Согласно ее информации, практически везде будет влажная облачная погода. Это объясняется:

  • активным южным циклоном с центром над Крымом;
  • деятельностью атмосферных фронтов.

"Наиболее интенсивными дожди предполагаются в южной части. Внимание! Включая Одесскую область", - подчеркнула эксперт.

Между тем на востоке Украины (а во второй половине дня - и на западе Украины) существенные осадки завтра маловероятны.

Активный циклон &quot;атакует&quot; Украину: где завтра будут дожди и штормовые порывы ветраДеятельность атмосферных фронтов 8 октября (карта: facebook.com/tala.didenko)

Где ждать сильного ветра или его порывов

Сильный ветер - до штормовых порывов - ожидается, согласно информации Диденко:

  • на юге;
  • на востоке;
  • в центре Украины.

На севере - "местами порывистый". На западе он должен быть "легче, умеренный".

Направление ветра при этом восточное или же северо-восточное.

Температурные контрасты 8 октября

Эксперт сообщила, что в Украине завтра вероятны также температурные контрасты:

  • на западе днем ожидается +9+12 градусов по Цельсию;
  • на востоке и юго-востоке +15+20 градусов выше нуля.
  • в центре - от винницких +12 до днепровских +19 градусов тепла.

В Полтавской и Черкасской областях, а также в Кропивницком с районами прогнозируют +12+15°C.

На севере +13+16°C, а на юге +16+20°C (в Одесской области +14°C).

В Киеве 8 октября ожидается облачная влажная погода, местами - дождь. В течение дня - до +15 градусов по Цельсию.

Активный циклон &quot;атакует&quot; Украину: где завтра будут дожди и штормовые порывы ветраПубликация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее синоптики Украинского гидрометеорологического центра предупредили жителей и гостей Одесской области об опасных и стихийных метеорологических явлениях в ближайшие дни.

Тем временем мы объясняли, как на украинских метеостанциях определяют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

