На Одессу и область надвигается опасное ненастье: когда и к чему готовиться
Синоптики предупреждают жителей и гостей Одесской области об опасных и стихийных метеорологических явлениях в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Чего ждать от погоды в Одесской области
Согласно информации синоптиков, в течение нескольких ближайших дней - среды (8 октября) и четверга (9 октября) в Одесской области ожидаются:
- значительные дожди;
- грозы;
- порывы ветра 15-20 м/с.
"I уровень опасности, желтый", - сообщили в УкрГМЦ.
Тем временем на юге Одесской области ожидаются сильные дожди:
- утром 8 октября;
- днем 8 октября.
"II уровень опасности, оранжевый", - подчеркнули в Укргидрометцентре.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
Предупреждение от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Синоптики объяснили, что 8 октября по-настоящему осеннюю щедрую на дожди погоду в Украине будут обусловливать атмосферные фронты активного южного циклона с центром над Черным морем.
"Давление будет падать, влажность будет оставаться высокой. Умеренно тепло как для этого времени (и ночью, и днем в большинстве областей). Теплее всего - на востоке и юго-востоке, холоднее всего - ночью в западных областях. Облачно", - рассказали в УкрГМЦ.
Прогноз погоды на 8 октября по Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В Одесской области в целом прогнозируют - значительные, по южным районам - сильные дожди с грозами.
Прогноз погоды на 8 октября в Одессе и области (карта: meteo.gov.ua)
Температура воздуха в Одессе и области будет колебаться:
- ночью - от 10 до 15 градусов по Цельсию;
- днем - от 12 до 16 градусов выше нуля.
Напомним, ранее мы рассказывали о недавних наводнении и подтоплениях в Одессе, смерче в небе над морем и причинах непогоды в Одесской области.
Тем временем в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней сообщили, что в результате затопления или наводнения в дома людей, сельскохозяйственные угодья и источники водоснабжения могут попадать возбудители инфекционных болезней, а также опасные для здоровья и жизни химические вещества.
Кроме того, украинцам посоветовали, как избежать опасности после потопа.
Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.