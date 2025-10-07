На Одессу и область надвигается опасное ненастье: когда и к чему готовиться

Синоптики предупреждают жителей и гостей Одесской области об опасных и стихийных метеорологических явлениях в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Чего ждать от погоды в Одесской области

Согласно информации синоптиков, в течение нескольких ближайших дней - среды (8 октября) и четверга (9 октября) в Одесской области ожидаются:

значительные дожди;

грозы;

порывы ветра 15-20 м/с.

"I уровень опасности, желтый", - сообщили в УкрГМЦ.

Тем временем на юге Одесской области ожидаются сильные дожди:

утром 8 октября;

днем 8 октября.

"II уровень опасности, оранжевый", - подчеркнули в Укргидрометцентре.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;

движения транспорта.

Предупреждение от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Синоптики объяснили, что 8 октября по-настоящему осеннюю щедрую на дожди погоду в Украине будут обусловливать атмосферные фронты активного южного циклона с центром над Черным морем.

"Давление будет падать, влажность будет оставаться высокой. Умеренно тепло как для этого времени (и ночью, и днем в большинстве областей). Теплее всего - на востоке и юго-востоке, холоднее всего - ночью в западных областях. Облачно", - рассказали в УкрГМЦ.

Прогноз погоды на 8 октября по Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В Одесской области в целом прогнозируют - значительные, по южным районам - сильные дожди с грозами.

Прогноз погоды на 8 октября в Одессе и области (карта: meteo.gov.ua)

Температура воздуха в Одессе и области будет колебаться: