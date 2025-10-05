Где ожидается холод и дожди: прогноз погоды в Украине на следующую неделю

Новая неделя в Украине начнется с облачной и дождливой погоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В понедельник, 6 октября, в Украине будет облачная и дождливая погода, прохладнее на востоке, теплее на юге.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +17...+18 градусов;

в восточных областях - от +16...+17 градусов;

в центральных областях - от +12...+14 градусов;

в южных областях - от +18...+20 градусов;

в западных областях - от +12...+14 градусов

В Украине 7 октября на большинстве территории дожди, местами интенсивные. На большей части территории - дожди, местами интенсивные.

Больше всего осадков - на западе, севере и в центре. Без осадков - преимущественно Крым и частично Луганская область.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от ++17...+18 градусов;

в восточных областях - от +16...+17 градусов;

в центральных областях - от +17...+18 градусов;

в южных областях - от +18...+20 градусов;

в западных областях - от +16...+18 градусов.

Уже в среду, 8 октября, больше всего осадков - на западе, севере и в центре.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +17...+18 градусов;

в восточных областях - от +16...+17 градусов;

в центральных областях - от +12...+14 градусов;

в южных областях - от +18...+20 градусов;

в западных областях - от +12...+14 градусов



Погода в четверг, 9 октября, по всей Украине - дождливая, местами сильные осадки и грозы.

в северных областях - от +16...+17 градусов;

в восточных областях - от +16...+17 градусов;

в центральных областях - от +16...+18 градусов;

в южных областях - от +16...+17 градусов;

в западных областях - от +15...+17 градусов.



10 октября Украину накроет дождливая погода, местами сильные ливни. Наибольшие осадки ожидаются в центральных, южных и восточных регионах.