У ЦВК роз’яснили, коли буде дозволена агітація кандидатів

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Замголови ЦВК також роз'яснив, хто зможе проводити агітацію

Агітація буде дозволена тільки з моменту оголошення повторного голосування на виборах президента України. Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Радченко також роз'яснив, хто зможе проводити агітацію.

"Коли буде дозволена агітація: з моменту офіційного оголошення про те, що відбудеться повторне голосування. Хто може проводити агітацію? Два кандидати на пост президента, які включені до бюлетеня повторного голосування", - повідомив Радченко.

Нагадаємо, раніше ЦВК закликала кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка утриматися від дискусії щодо місця проведення дебатів до офіційного оголошення результатів першого туру виборів.

Підкреслювалося, що до встановлення Центральною виборчою комісією результатів голосування у день виборів президента України 31 березня 2019 року проведення передвиборної агітації у будь-яких її формах є грубим порушенням вимог закону, а дискусії між суб'єктами виборчого процесу про місце та умови проведення теледебатів можуть бути сприйняті як передвиборна агітація .

Як писало РБК-Україна, раніше Зеленський викликав Порошенко на дебати на НСК "Олімпійський". Чинний президент прийняв умови свого головного опонента.