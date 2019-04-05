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У ЦВК роз’яснили, коли буде дозволена агітація кандидатів

Новини » Вибори 2019    05.04.2019 - 17:37
У ЦВК роз’яснили, коли буде дозволена агітація кандидатів
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Замголови ЦВК також роз'яснив, хто зможе проводити агітацію

Агітація буде дозволена тільки з моменту оголошення повторного голосування на виборах президента України. Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Радченко також роз'яснив, хто зможе проводити агітацію.

"Коли буде дозволена агітація: з моменту офіційного оголошення про те, що відбудеться повторне голосування. Хто може проводити агітацію? Два кандидати на пост президента, які включені до бюлетеня повторного голосування", - повідомив Радченко.

Нагадаємо, раніше ЦВК закликала кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка утриматися від дискусії щодо місця проведення дебатів до офіційного оголошення результатів першого туру виборів.

Підкреслювалося, що до встановлення Центральною виборчою комісією результатів голосування у день виборів президента України 31 березня 2019 року проведення передвиборної агітації у будь-яких її формах є грубим порушенням вимог закону, а дискусії між суб'єктами виборчого процесу про місце та умови проведення теледебатів можуть бути сприйняті як передвиборна агітація .

Як писало РБК-Україна, раніше Зеленський викликав Порошенко на дебати на НСК "Олімпійський". Чинний президент прийняв умови свого головного опонента.

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